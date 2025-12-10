Acesse sua conta
Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Operação especial acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07:58

Novos ônibus foram entregues em Vista Ale
Ônibus em Salvador Crédito: Divulgação/Secom 

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) vai assegurar uma linha especial e gratuita aos usuários de transporte público durante as intervenções na Avenida ACM entre os dias 12 e 13 de dezembro, das 22h às 0h35.

As estações de metrô Detran, Rodoviária e Pernambués estarão temporariamente fechadas das 22h às 0h. A linha especial garantirá o atendimento aos usuários enquanto durar a interrupção.

A iniciativa, segundo a secretaria, reforça o compromisso da gestão em minimizar os impactos para quem precisa circular pelo corredor, oferecendo uma alternativa rápida e segura de deslocamento.

Agentes da Semob e prepostos da Integra estarão posicionados nos pontos de parada da linha especial, orientando usuários e operadores para assegurar uma operação organizada e fluida.

