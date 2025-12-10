Acesse sua conta
PF mira grupo criminoso que gerou prejuízo de R$ 2 milhões com fraudes em benefícios do INSS

Parte dos criminosos recebia o benefício irregularmente há mais de 15 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08:29

Operação TDI
Operação TDI Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), uma operação contra uma associação criminosa que atuava na obtenção fraudulenta de benefícios assistenciais a idosos, mediante a utilização de documentos falsos perante o INSS, no interior da Bahia. A Operação TDI tem o apoio da Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Previdência Social.

De acordo com a PF, as investigações começaram há cerca de quatro meses, quando foi identificado que pessoas fictícias eram titulares de benefícios assistenciais de pessoas idosas, sendo que algumas delas estavam recebendo o benefício irregularmente há mais de 15 anos.

A PF descobriu que os documentos de identidade utilizados para obtenção dos benefícios eram falsos, pois não existiam nos registros do Instituto de Identificação do Estado da Bahia. Além disso, identificou-se que os beneficiários possuíam diversas identidades falsas.

Duas pessoas foram identificadas como responsáveis pelo grupo criminoso, sendo que eles se cadastraram como procuradores dos beneficiários falsos, podendo assim receber os valores nas instituições bancárias sem a presença dos titulares do benefício. As procurações foram cadastradas mediante a apresentação de atestados médicos falsos, que indicavam que o beneficiário não teria condições de comparecer no INSS ou na agência bancária.

Dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no município de Irará, visando apreender documentos, mídias e objetos que possam confirmar a prática delitiva. Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, cujas penas, somadas, pode chegar a 10 anos de reclusão.

O prejuízo apurado com os pagamentos feitos para os benefícios investigados é de quase R$ 2 milhões.

