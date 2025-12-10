Acesse sua conta
'Tropa do Aluno': chefe do CV que ordenava execuções na Bahia é preso fora do estado

Odvan Pereira de Santana vivia no Sul do país, mas seguia liderando ações criminosas por telefone

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:13

Odvan chefia a Tropa do Aluno e ordenava crimes de fora do estado

Um traficante identificado como Odvan Pereira de Santana, 27 anos, apontado como liderança do Comando Vermelho (CV) em Coração de Maria, no interior da Bahia, foi preso na segunda-feira (8). A captura, entretanto, ocorreu no outro lado do país: na Comunidade Chico Mendes, em Florianópolis (SC). Conhecido como “Aluno”, o criminoso liderava uma tropa que levava seu nome e ordenava crimes à distância, por telefone.

Segundo a Polícia Civil, mesmo morando fora do estado, Odvan mantinha controle direto sobre os integrantes da Tropa do Aluno na Bahia. Entre os crimes atribuídos a ele estão execuções de rivais, punições internas e intimidações contra moradores, estratégias usadas para reforçar o domínio territorial da facção.

Uma das ações sob investigação é o homicídio de Rebeca Barbosa Oliveira, ocorrido em 11 de outubro. Ela foi sequestrada junto com o companheiro por integrantes do CV. Rebeca foi assassinada a tiros, enquanto o homem que estava com ela conseguiu fugir. A ordem para o crime teria sido dada por Aluno, após solicitação de outro membro do grupo. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida.

As investigações indicam que a Tropa do Aluno atuava em Coração de Maria e Conceição do Jacuípe. Entre as práticas identificadas estão o uso de ligações e aplicativos para transmitir ordens, gerentes locais para operar o tráfico e manter a disciplina, execuções e tentativas de homicídio, sequestros, destruição de provas e ameaças sistemáticas a moradores e rivais.

A prisão de Odvan ocorreu após a Justiça de Coração de Maria expedir mandado de captura. Equipes das Polícias Civil e Militar da Bahia, em parceria com forças de segurança de Santa Catarina — incluindo o Bope/Cate e o Tático do 22º BPM — monitoraram a rotina do suspeito e localizaram o endereço onde ele se escondia. Ele segue custodiado e deverá ser transferido para a Bahia.

Homicídios em Coração de Maria

As execuções ligadas ao tráfico não se restringem ao caso de Rebeca. Em agosto deste ano, uma mulher identificada como Taiane da Silva Correia, 33 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa em Coração de Maria, a 120 km de Salvador, na noite de segunda-feira (11).

A vítima, conhecida como “Gêmea”, foi alvo de um acerto de contas. Taiane, que tinha passagem por tráfico de drogas e uma condenação de quase dois anos pelo crime, seria integrante do Comando Vermelho (CV). Antes de ser executada, ela vinha sofrendo ameaças e chegou a ser jurada de morte por um traficante de um grupo rival.

O ataque foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), após agentes da 97ª Companhia Independente (CIPM) serem acionados por volta das 18h45. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

Caso é investigado pela Polícia Civil

