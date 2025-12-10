Acesse sua conta
Gêmeos são presos por executar e torturar comerciante após briga em forró na Bahia

Jackson e Jeferson perseguiram, torturaram e mataram a vítima antes de fugir

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:10

Gêmeos foram presos em Cruz das Almas

Dois irmãos gêmeos idênticos, identificados como Jackson e Jeferson, foram presos na manhã desta terça-feira (9) em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, acusados de homicídio qualificado. Eles são apontados como responsáveis pela execução do comerciante Antônio Mário dos Anjos Santos, 46 anos, que foi espancado, torturado, morto a tiros e teve a motocicleta roubada após ser perseguido ao deixar um forró na zona rural do município.

O crime aconteceu em 15 de novembro, na região da Pumba. Segundo a investigação, a vítima participava de um forró onde também estavam os suspeitos. No evento, Antônio, conhecido como 'Tõinho da Melancia', teria convidado uma mulher para dançar e, mesmo após a recusa, insistiu. A mulher mantinha relação com um dos irmãos, que iniciou uma discussão. O desentendimento evoluiu para agressões, e os suspeitos expulsaram Antônio do local.

Apesar de o retirarem da festa, os irmãos seguiram a vítima por uma estrada vicinal próxima. No percurso, Antônio foi alcançado, rendido e brutalmente agredido. Depois de ser espancado e torturado, ele foi morto com disparos de arma de fogo. Em seguida, os autores fugiram levando a motocicleta da vítima.

A dupla foi localizada na zona rural do município após a Justiça decretar a prisão preventiva de ambos. Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira, e os irmãos foram encaminhados para a carceragem da delegacia local.

Jackson e Jeferson passarão por audiência de custódia e, posteriormente, deverão ser transferidos para o Presídio Regional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Bahia Presos Homicídio Gêmeos Cruz das Almas

