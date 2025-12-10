Acesse sua conta
Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia

Após conclusão do inquérito, mandado de prisão preventiva foi cumprido em Serrinha

  Elaine Sanoli
  Wendel de Novais

  • Elaine Sanoli

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:27

Sérgio Henrique Lima dos Santos foi indiciado pela morte da jovem Rhianna Alves
Sérgio Henrique Lima dos Santos foi indiciado pela morte da jovem Rhianna Alves Crédito: Reprodução

Sérgio Henrique Lima dos Santos, 19, suspeito de matar a jovem Rhianna Alves, 18, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi preso pela polícia. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quarta-feira (10), na cidade de Serrinha, após a conclusão do inquérito policial e o indiciamento de Sérgio. As conclusões das investigações já foram encaminhadas ao Poder Judiciário.

O crime ocorreu no último sábado (6). No mesmo dia, Sérgio foi até a delegacia de Luís Eduardo Magalhães e confessou o crime. No depoimento, ele alegou legítima defesa e foi liberado.  A liberação se tornou alvo de críticas da deputada Érika Hilton. Segundo o delegado Leonardo Mendes Júnior, coordenador regional de Barreiras, Sérgio foi preso apenas nesta quarta porque já havia elementos suficientes para solicitar a prisão à Justiça baiana. “Priorizamos robustecer o procedimento com a finalidade de garantir a retirada do acusado do convívio social, tendo em vista que complementam os primeiros fatos e informações coletados no início da ocorrência”, disse o gestor.

Veja quem é a jovem morta com 'mata-leão' por motorista de app

Érika denunciou delegado após morte de Rhianna por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução

Em seu depoimento, Sérgio relatou que o crime ocorreu após uma discussão entre os dois. O suspeito afirmou que contratou Rhianna para fazer um programa e, depois disso, estava levando-a para casa quando os dois se desentenderam. Na discussão, a vítima teria afirmado que iria expor o programa contratado por ele.

Dentro do veículo, o suspeito teria dado uma cotovelada e aplicado um golpe “mata-leão”, matando a vítima por estrangulamento. Aos policiais, o motorista afirmou, no entanto, que agiu em legítima defesa por acreditar que ela fez um movimento para pegar algo em sua bolsa. Depois de Rhianna perder a consciência, de acordo com o suspeito, houve tentativa de reanimação, mas ela não resistiu e morreu.

Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais

Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução

"Considerando que o autor se apresentou espontaneamente e confessou o feminicídio, o delegado plantonista que atendeu a ocorrência optou por juntar a confissão com os laudos periciais e outros depoimentos para o pedido de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário, uma vez que a legislação permite que, nestas circunstâncias, o investigado responda em liberdade”, detalhou o titular da DT de Luís Eduardo Magalhães.

Sérgio foi conduzido para uma unidade policial, passará por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Sérgio Henrique abordava mulheres na internet

Sérgio costumava abordar mulheres na internet por Reprodução

Nesta terça-feira (9), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), por meio da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ (SLGBTQIA+), lamentou a morte de Rhianna e informou que foi encaminhada uma denúncia à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para que as medidas cabíveis sejam adotadas com respeito à vítima e seus familiares.

"O caso da Rhianna não é isolado. O Brasil é o país que mais registra casos de mortes e assassinatos de pessoas trans e travestis no mundo, e este Ministério segue firme no compromisso de enfrentar a violência LGBTQIAfóbica e combater as violações de direitos de pessoas LGBTQIA+", afirmou a parta.

