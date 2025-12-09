Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Não foi um só’: irmã de jovem trans morta com mata-leão afirma que há mais ‘culpados’ no crime

Jovem trans de 18 anos foi morta por motorista de aplicativo, que foi ouvido e liberado pela polícia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:05

Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo Crédito: Reprodução

A dor da perda e o pedido por justiça marcaram o desabafo de Drycka Santana, irmã de Rhianna, jovem trans de 18 anos morta após ser estrangulada com um “mata-leão” por um motorista de aplicativo em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Em publicações nas redes sociais, Drycka relembrou os alertas que fazia à irmã e lamentou a forma brutal como ela foi assassinada.

“Tinha um lindo futuro pela frente, mas não escutou nossos conselhos. Eu sempre repetia a mesma frase: ‘Sai fora dessas amizades, elas vão te derrubar’, e realmente derrubou. Depois de quase um mês que aconteceu aquela briga, chega alguém e simplesmente te mata. Que todos os culpados paguem, porque eu tenho a certeza que não foi só um”, escreveu.

Veja quem é a jovem morta com 'mata-leão' por motorista de app

Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Érika denunciou delegado após morte de Rhianna por Reprodução
1 de 7
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução

O motorista, de 19 anos, se apresentou na delegacia da cidade, confessou que aplicou o golpe de estrangulamento em Rhianna após uma discussão e afirmou ter agido em legítima defesa. À polícia, disse acreditar que a vítima teria feito um movimento para pegar algo na bolsa. Ele relatou ainda ter tentado reanimá-la depois que ela perdeu a consciência, mas ela não resistiu e morreu. Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado e irá responder ao processo em liberdade.

A liberação do motorista provocou revolta entre familiares, amigos e parlamentares. A deputada federal Érika Hilton denunciou o delegado responsável pelo caso, afirmando ser inconcebível que um suspeito de homicídio confessado deixe a unidade policial sem ser preso. A parlamentar também enviou ofícios ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Secretaria de Segurança Pública e ao Governo da Bahia cobrando esclarecimentos sobre a decisão.

Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais

Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
1 de 4
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução

Ainda muito abalada, Drycka descreveu o momento em que viu o corpo da irmã. “Acabei de ver minha irmã no caixão, a pior dor da minha vida. Está doendo tanto, tanto. Eu só quero justiça”, desabafou. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e possíveis envolvimentos de outras pessoas.

Leia mais

Imagem - Érika Hilton denuncia delegado após liberação de suspeito que matou jovem trans com ‘mata-leão’ na Bahia

Érika Hilton denuncia delegado após liberação de suspeito que matou jovem trans com ‘mata-leão’ na Bahia

Imagem - Motorista de app que matou jovem com 'mata-leão' na Bahia foi liberado pela polícia após confessar crime

Motorista de app que matou jovem com 'mata-leão' na Bahia foi liberado pela polícia após confessar crime

Imagem - Jovem é morta com golpe ‘mata-leão’ por motorista de aplicativo na Bahia

Jovem é morta com golpe ‘mata-leão’ por motorista de aplicativo na Bahia

Tags:

Bahia Motorista de app Morta Jovem Trans

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
Imagem - Verão, calor e descuido: risco de desidratação aumenta casos renais na Bahia

Verão, calor e descuido: risco de desidratação aumenta casos renais na Bahia
Imagem - Cacique é preso em operação por causa de conflito terra no extremo sul da Bahia

Cacique é preso em operação por causa de conflito terra no extremo sul da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
01

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Imagem - Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda
02

Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda

Imagem - Vias da Avenida Tancredo Neves serão fechadas para obra a partir desta quarta (10)
03

Vias da Avenida Tancredo Neves serão fechadas para obra a partir desta quarta (10)

Imagem - Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí
04

Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí