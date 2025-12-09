BAHIA

‘Não foi um só’: irmã de jovem trans morta com mata-leão afirma que há mais ‘culpados’ no crime

Jovem trans de 18 anos foi morta por motorista de aplicativo, que foi ouvido e liberado pela polícia

Wendel de Novais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:05

Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo Crédito: Reprodução

A dor da perda e o pedido por justiça marcaram o desabafo de Drycka Santana, irmã de Rhianna, jovem trans de 18 anos morta após ser estrangulada com um “mata-leão” por um motorista de aplicativo em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Em publicações nas redes sociais, Drycka relembrou os alertas que fazia à irmã e lamentou a forma brutal como ela foi assassinada.

“Tinha um lindo futuro pela frente, mas não escutou nossos conselhos. Eu sempre repetia a mesma frase: ‘Sai fora dessas amizades, elas vão te derrubar’, e realmente derrubou. Depois de quase um mês que aconteceu aquela briga, chega alguém e simplesmente te mata. Que todos os culpados paguem, porque eu tenho a certeza que não foi só um”, escreveu.

O motorista, de 19 anos, se apresentou na delegacia da cidade, confessou que aplicou o golpe de estrangulamento em Rhianna após uma discussão e afirmou ter agido em legítima defesa. À polícia, disse acreditar que a vítima teria feito um movimento para pegar algo na bolsa. Ele relatou ainda ter tentado reanimá-la depois que ela perdeu a consciência, mas ela não resistiu e morreu. Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado e irá responder ao processo em liberdade.

A liberação do motorista provocou revolta entre familiares, amigos e parlamentares. A deputada federal Érika Hilton denunciou o delegado responsável pelo caso, afirmando ser inconcebível que um suspeito de homicídio confessado deixe a unidade policial sem ser preso. A parlamentar também enviou ofícios ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Secretaria de Segurança Pública e ao Governo da Bahia cobrando esclarecimentos sobre a decisão.

