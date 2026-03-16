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Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários acima de R$ 30 mil

Certames estão distribuídos por todo o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 07:40

Ministério Público do Espírito Santo é um dos órgãos com concurso aberto Crédito: Reprodução

Quem é concurseiro de plantão precisa ficar atento às principais oportunidades disponíveis em bancas de todo o país. Por isso, o CORREIO separou alguns dos principais certames abertos. Ao todo, a reportagem reuniu concursos com mais de duas mil vagas e salários que ultrapassam os R$ 30 mil.

Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:

Prefeitura de Baturité

Vagas: 101

Salário: até R$ 9.108

Inscrições: até 2 de abril de 2026

Taxa: R$ 120 e R$ 150

Banca: Fundação Cearense

Prefeitura de Baturité abre concurso

Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução
Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução
Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução
Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução
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Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES)

Vagas: 60

Salário: até R$ 10.453,81

Inscrições: até as 16h de 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 95 e R$ 120

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Prefeitura de Itapeva

Vagas: 272

Salário: até R$ 8,8 mil

Inscrições: até 16 de março de 2026

Taxa: entre R$ 74,60 e R$ 114,60

Banca: Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP)

Prefeitura de Itapeva

Vagas e salários foram publicados por Reprodução
Vagas e salários foram publicados por Reprodução
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Vagas e salários foram publicados por Reprodução
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Vagas e salários foram publicados por Reprodução

Exército

Vagas: 227

Salário: até R$ 9 mil

Inscrições: entre 27 de março e 12 de junho

Taxa: R$ 150

Banca: Vunesp

Vagas do concurso do Exército

Vagas do concurso do Exército por Reprodução
Vagas do concurso do Exército por Reprodução
Vagas do concurso do Exército por Reprodução
Vagas do concurso do Exército por Reprodução
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Vagas do concurso do Exército por Reprodução

Prefeitura de Tremembé

Vagas: 256

Salário: até R$ 8,9 mil

Inscrições: até 15 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 98,90

Banca: Vunesp

Vagas da Prefeitura de Tremembé

Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
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Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução

Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA)

Vagas: 100

Salário: até R$ 31.975,77

Inscrições: até as 16h do dia 2 de abril

Taxa: R$ 319,75

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Vagas: 380

Salário: até R$ 4,2 mil

Inscrições: até as 16h do dia 2 de abril

Taxa: R$ 59

Banca: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)

Marinha do Brasil – Fuzileiro Naval

Vagas: 1,6 mil

Salário: até R$ 2.505,10

Inscrições: até 10 de abril

Taxa: R$ 40

Banca: Marinha do Brasil

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Tags:

Vagas Concurso Público Edital Salários

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