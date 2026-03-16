OPORTUNIDADE

Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários acima de R$ 30 mil

Certames estão distribuídos por todo o Brasil

Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 07:40

Ministério Público do Espírito Santo é um dos órgãos com concurso aberto Crédito: Reprodução

Quem é concurseiro de plantão precisa ficar atento às principais oportunidades disponíveis em bancas de todo o país. Por isso, o CORREIO separou alguns dos principais certames abertos. Ao todo, a reportagem reuniu concursos com mais de duas mil vagas e salários que ultrapassam os R$ 30 mil.

Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:

Prefeitura de Baturité

Vagas: 101

Salário: até R$ 9.108

Inscrições: até 2 de abril de 2026

Taxa: R$ 120 e R$ 150

Prefeitura de Baturité abre concurso 1 de 4

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES)

Vagas: 60

Salário: até R$ 10.453,81

Inscrições: até as 16h de 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 95 e R$ 120

Prefeitura de Itapeva

Vagas: 272

Salário: até R$ 8,8 mil

Inscrições: até 16 de março de 2026

Taxa: entre R$ 74,60 e R$ 114,60

Prefeitura de Itapeva 1 de 7

Exército

Vagas: 227

Salário: até R$ 9 mil

Inscrições: entre 27 de março e 12 de junho

Taxa: R$ 150

Vagas do concurso do Exército 1 de 4

Prefeitura de Tremembé

Vagas: 256

Salário: até R$ 8,9 mil

Inscrições: até 15 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 98,90

Vagas da Prefeitura de Tremembé 1 de 4

Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA)

Vagas: 100

Salário: até R$ 31.975,77

Inscrições: até as 16h do dia 2 de abril

Taxa: R$ 319,75

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Vagas: 380

Salário: até R$ 4,2 mil

Inscrições: até as 16h do dia 2 de abril

Taxa: R$ 59

Marinha do Brasil – Fuzileiro Naval

Vagas: 1,6 mil

Salário: até R$ 2.505,10

Inscrições: até 10 de abril