Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários acima de R$ 30 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de março de 2026 às 07:40
Quem é concurseiro de plantão precisa ficar atento às principais oportunidades disponíveis em bancas de todo o país. Por isso, o CORREIO separou alguns dos principais certames abertos. Ao todo, a reportagem reuniu concursos com mais de duas mil vagas e salários que ultrapassam os R$ 30 mil.
Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:
Prefeitura de Baturité
Vagas: 101
Salário: até R$ 9.108
Inscrições: até 2 de abril de 2026
Taxa: R$ 120 e R$ 150
Banca: Fundação Cearense
Prefeitura de Baturité abre concurso
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES)
Vagas: 60
Salário: até R$ 10.453,81
Inscrições: até as 16h de 9 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 95 e R$ 120
Prefeitura de Itapeva
Vagas: 272
Salário: até R$ 8,8 mil
Inscrições: até 16 de março de 2026
Taxa: entre R$ 74,60 e R$ 114,60
Prefeitura de Itapeva
Exército
Vagas: 227
Salário: até R$ 9 mil
Inscrições: entre 27 de março e 12 de junho
Taxa: R$ 150
Banca: Vunesp
Vagas do concurso do Exército
Prefeitura de Tremembé
Vagas: 256
Salário: até R$ 8,9 mil
Inscrições: até 15 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 98,90
Banca: Vunesp
Vagas da Prefeitura de Tremembé
Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA)
Vagas: 100
Salário: até R$ 31.975,77
Inscrições: até as 16h do dia 2 de abril
Taxa: R$ 319,75
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Vagas: 380
Salário: até R$ 4,2 mil
Inscrições: até as 16h do dia 2 de abril
Taxa: R$ 59
Marinha do Brasil – Fuzileiro Naval
Vagas: 1,6 mil
Salário: até R$ 2.505,10
Inscrições: até 10 de abril
Taxa: R$ 40
Banca: Marinha do Brasil