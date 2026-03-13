BAHIA

Ufob abre concurso público com vagas em cinco cidades e salários de até 14,4 mil

Inscrições seguem até 6 de abril

Esther Morais

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:56

Ufob em Barreiras Crédito: Divulgação

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 29 vagas para professor efetivo do magistério superior. O edital foi publicado no Diário Oficial da União e as inscrições seguem até 6 de abril.

As oportunidades estão distribuídas entre cinco cidades onde a universidade possui campus: Barra (4 vagas), Barreiras (20), Bom Jesus da Lapa (2), Luís Eduardo Magalhães (1) e Santa Maria da Vitória (2).

Ufob abre concurso público com vagas em cinco cidades e salários de até 14,4 mil 1 de 3

A remuneração varia de acordo com a titulação e o regime de trabalho, podendo ir de cerca de R$ 3,9 mil até R$ 14.463,85 para docentes com doutorado e dedicação exclusiva. Os valores incluem vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio-alimentação.

Entre as atribuições do cargo estão atividades de ensino, pesquisa, extensão e participação em atividades administrativas da universidade, conforme o plano de trabalho definido pela unidade de lotação.

A taxa de inscrição é de R$ 300 e o cadastro deve ser feito na página de concursos da Ufob. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa até 25 de março, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo inclui prova escrita, prova didática e avaliação de títulos.

Do total de vagas, 30% são reservadas para pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas, enquanto 10% são destinadas a pessoas com deficiência, conforme a legislação federal.

Os candidatos aprovados poderão ser convocados para atuar em qualquer campus da universidade durante o prazo de validade do concurso, de acordo com a necessidade administrativa.

Serviço

Concurso: Professor do Magistério Superior da Ufob

Vagas: 29

Inscrições: até 6 de abril