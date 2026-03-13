Acesse sua conta
Último dia para se inscrever em concurso público da Defensoria que paga até R$ 24 mil

Oportunidades são para defensor público substituto em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 06:30

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC) abriu um concurso público com 14 vagas imediatas para o cargo de defensor público substituto. O salário inicial é de R$ 24.042,23. As inscrições terminam nesta sexta-feira (13). 

Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) é a banca organizadora do certame.

Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina

A função de defensor público substituto é o nível inicial na carreira. O profissional atua na assistência jurídica integral e gratuita, tanto em questões judiciais (processos) quanto extrajudiciais (orientação, acordos).

Pode atuar ainda conforme as necessidades institucionais em substituições de defensores titulares em casos de férias, licenças ou vacância do cargo.

Do total de vagas, uma é reservada para pessoas com deficiência (PCD); cinco são destinadas a pessoas pretas, pardas, quilombolas e integrantes dos povos indígenas e as demais são para ampla concorrência.

Etapas do concurso

Prova teórico-objetiva

Prova dissertativa

Prova oral

Prova de tribuna

Prova de títulos

