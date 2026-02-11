Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 127 vagas e salários de até R$ 10 mil

Certame é da cidade de Estância Turística de Salto, no interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:05

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura da Estância Turística de Salto, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para o Concurso Público CPPETS 001/2026, destinado ao preenchimento de vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.404,60 a R$ 10.693,78, além de benefícios como cartão alimentação no valor de R$ 669,96 e vale-transporte. O certame é organizado pela SHDias Consultoria e Assessoria e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da organizadora, até 16h do dia 16 de março de 2026. A taxa é de R$ 24,35 para os cargos de ensino médio e de R$ 36,10 para os de ensino superior. O pagamento deve ser feito por meio de boleto bancário emitido no ato da inscrição, até a data de vencimento indicada. O edital não permite pagamento via Pix ou transferência. Há previsão de isenção para doadores de medula óssea e doadores regulares de sangue, conforme lei municipal, mediante solicitação dentro do prazo estabelecido no cronograma.

Vagas

O concurso contempla vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com reserva de oportunidades para pessoas com deficiência e candidatos negros ou afrodescendentes, conforme a legislação municipal. No nível médio, há vagas para Auxiliar Administrativo, Inspetor de Alunos e Secretário de Escola, além de cadastro reserva para Intérprete de Braille e Intérprete de Libras. Já no nível superior, as oportunidades se concentram principalmente na área da Educação, com cargos como Assistente de Direção, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e Supervisor de Educação, além de Psicólogo Educacional e Psicopedagogo Clínico.

Vagas do concurso da Prefeitura da Estância Turística de Salto

Para os professores da educação básica, nas funções de PEB I e PEB II em diversas disciplinas, a remuneração é calculada por hora-aula, no valor de R$ 27,68, com jornadas que variam de acordo com a carga atribuída. Alguns cargos exigem experiência mínima comprovada no magistério ou registro no respectivo conselho profissional.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 333 vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 333 vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 2 mil vagas e salários de até R$ 19 mil

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 2 mil vagas e salários de até R$ 19 mil

Etapas

O processo seletivo será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. No caso dos professores, também haverá avaliação de títulos, de caráter classificatório. Para o cargo de Inspetor de Alunos, após a homologação do resultado, os candidatos aprovados poderão ser submetidos ainda a avaliação psicológica, conforme previsto no edital.

As provas objetivas serão realizadas em períodos distintos, o que possibilita ao candidato se inscrever para mais de um cargo, desde que as datas e horários não coincidam. Todas as convocações e comunicados oficiais serão divulgados no site da banca organizadora.

Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da administração municipal e deverão comprovar os requisitos exigidos para o cargo, incluindo escolaridade, experiência quando prevista e aptidão física e mental em exames admissionais. O edital completo, com o detalhamento das atribuições e do conteúdo programático das provas, está disponível para consulta no site da organizadora.

