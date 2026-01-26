OPORTUNIDADE

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 2 mil vagas e salários de até R$ 19 mil

Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

Millena Marques

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:00

Prova de concurso público Crédito: Freepik

Em todo o Brasil, diversos concursos públicos estão com inscrições abertas e edital publicado. São mais de 2 mil vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários que vão até R$ 19 mil. Confira oportunidades:

Ministério Público de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu vagas para o cargo de oficial de promotoria em concurso público. O salário inicial é de R$ 4,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de fevereiro, exclusivamente pelo site do órgão. A taxa de inscrição é R$ 62,02, conforme o edital.

Ufba

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) também abriu um concurso público para o cargo de professor do magistério superior. O certame oferece 36 vagas para a Classe A, com denominação de professor assistente, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas.

As inscrições seguem até as 12h do dia 3 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no sistema da Ufba. A taxa varia conforme a titulação exigida para a área pretendida: R$ 150 para graduação, aperfeiçoamento ou especialização; R$ 180 para mestrado; e R$ 200 para doutorado. Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda, além de doadores de medula óssea, desde que o pedido seja feito entre 2 e 19 de janeiro.

Ebserh

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu um concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil. O processo seletivo visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro reserva para atuação nos hospitais universitários da rede Ebserh em todo o país. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 180, com prazo de pagamento até 2 de fevereiro. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro.

Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro abriu inscrições para um concurso destinado à contratação de professores para o ensino básico, técnico e tecnológico. Ao todo, são 80 vagas distribuídas em 13 Colégios Militares, com oportunidades na Bahia e em outros oito estados. Os salários variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, com direito a auxílio alimentação de R$ 1.175. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Gestão em Educação, Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional (Igecap). A taxa de inscrição é de R$ 154.

Valec Engenharia, Construções e Ferrovias

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias abriu inscrições para um concurso com 65 vagas imediatas para o cargo de analista, de nível superior. O salário inicial é de R$ 10.800,82, com R$ 1.068,05 de auxílio alimentação e outros benefícios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de fevereiro, no site da banca escolhida para o certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 120.

Prefeitura de Campos dos Goytacazes

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes abriu inscrições para um concurso com 1.000 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct). O salário inicial é de R$ 4.200,16, além de gratificações, adicionais previstos em lei e possibilidade de progressão na carreira. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de janeiro, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Consulplan. A taxa de inscrição é de R$ 110.



Couto Magalhães

A Prefeitura de Couto Magalhães, no Tocantins, anunciou um concurso público com 201 vagas. Os salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 15.102,49. As inscrições iniciam nesta sexta-feira (23) e vão até o dia 19 de fevereiro de 2026. O concurso será organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). A taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo. O pagamento pode ser feito até o dia 20 de fevereiro.

Betim

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou a abertura de um novo concurso público para a área da Educação, com 781 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. O certame prevê salários que podem chegar a R$ 5,9 mil, a depender do cargo e da jornada.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), o certame contempla diferentes funções do quadro efetivo da Secretaria Municipal da Educação. Entre os cargos ofertados estão professor PI-L, professor PII, professor da educação infantil (PEI), pedagogo, auxiliar administrativo de CIM, técnico de biblioteca, técnico de secretaria e biblioteconomista. As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais, conforme a função, com remuneração definida pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do município.