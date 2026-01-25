Acesse sua conta
Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)

Signos recebem um impulso de prudência e intuição para lidar com investimentos e bens

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Touro é a melhor conselheira financeira do zodíaco. Se você é de Áries, o recado é claro: evite o impulso e foque na segurança. Libra terá uma intuição fortíssima para negócios e sociedades, sendo um ótimo dia para repensar onde você coloca sua energia (e seu dinheiro).

Para Peixes, o momento é de valorizar seus próprios talentos e planejar a logística dos ganhos que virão.

O Universo está te dando as ferramentas para construir algo duradouro. Não busque o lucro rápido, busque a solidez que o tempo e a paciência podem oferecer.

Tags:

