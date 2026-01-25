FESTIVAL DE VERÃO

Ivete Sangalo reconhece cantora na plateia e interrompe show: 'Vou lhe seguir, safada'

Sempre atenta ao que se passa ao redor do trio ou na frente do palco, Ivete reconheceu, do alto do palco, uma cantora na plateia

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 15:03

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Ivete Sangalo protagonizou mais um de seus momentos espontâneos e bem-humorados durante sua apresentação no Festival de Verão 2026, na noite deste sábado (25). Sempre atenta ao que se passa ao redor do trio ou na frente do palco, Ivete reconheceu, do alto do palco, uma cantora na plateia.

Em meio ao show, Ivete interrompeu a música e pergunta: 'Ei, você é cantora, né?'. Convencida de que tinha reconhecido o rosto na plateia, Ivete passou a interagir com ela, em tom descontraído.

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 1 de 5

'Gosto de você cantando! Você não é cantora? Você, de biquíni marrom, bege. Você canta lindo, som à capela. Eu acho que já tô te seguindo, não? Vou lhe seguir, safada. Você canta lindo!”, disse Ivete, provocando aplausos e gargalhadas da plateia.

Ivete roubou todo o carisma do mundo, a mulher é ninja em reconhecer pessoas pic.twitter.com/uU8P7JdRCW — Guilherme Augusto (@guiaugustoborba) January 25, 2026

Quem é Amanda Coronha?

A fã que Ivete reconheceu é a cantora e compositora Amanda Coronha. Ela conquistou fãs ao publicar, em 2010, vídeos de covers em seu canal de vídeos YouTube. Amanda foi uma das finalistas no The Voice Brasil em 2020, e cantou sucessos como “Lança Perfume”, “Can’t Take My Eyes Off You”, “Wicked Game”.