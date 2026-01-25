Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo reconhece cantora na plateia e interrompe show: 'Vou lhe seguir, safada'

Sempre atenta ao que se passa ao redor do trio ou na frente do palco, Ivete reconheceu, do alto do palco, uma cantora na plateia

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 15:03

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Ivete Sangalo protagonizou mais um de seus momentos espontâneos e bem-humorados durante sua apresentação no Festival de Verão 2026, na noite deste sábado (25). Sempre atenta ao que se passa ao redor do trio ou na frente do palco, Ivete reconheceu, do alto do palco, uma cantora na plateia.

Em meio ao show, Ivete interrompeu a música e pergunta: 'Ei, você é cantora, né?'. Convencida de que tinha reconhecido o rosto na plateia, Ivete passou a interagir com ela, em tom descontraído.

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
1 de 5
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

'Gosto de você cantando! Você não é cantora? Você, de biquíni marrom, bege. Você canta lindo, som à capela. Eu acho que já tô te seguindo, não? Vou lhe seguir, safada. Você canta lindo!”, disse Ivete, provocando aplausos e gargalhadas da plateia.

Quem é Amanda Coronha?

A fã que Ivete reconheceu é a cantora e compositora Amanda Coronha. Ela conquistou fãs ao publicar, em 2010, vídeos de covers em seu canal de vídeos YouTube. Amanda foi uma das finalistas no The Voice Brasil em 2020, e cantou sucessos como “Lança Perfume”, “Can’t Take My Eyes Off You”, “Wicked Game”.

Leia mais

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Única artista em todas as edições, Ivete agradece em show lotado no Festival de Verão: ‘Que sorte essa minha’

Única artista em todas as edições, Ivete agradece em show lotado no Festival de Verão: ‘Que sorte essa minha’

No Instagram, onde tem 350 mil seguidores, Amanda comentou o momento que foi reconhecida por Ivete: 'Nem acreditei quando ela falou comigo. A rainha!!! Depois disso já sei que 2026 é o melhor ano da vida'.

Mais recentes

Imagem - Escute seu corpo: Lua em Touro traz clareza e pede regeneração total para 5 signos hoje (25 de janeiro)

Escute seu corpo: Lua em Touro traz clareza e pede regeneração total para 5 signos hoje (25 de janeiro)
Imagem - Uma semana inteira de avanços financeiros começa agora e favorece 3 signos com oportunidades que mudam o rumo do dinheiro

Uma semana inteira de avanços financeiros começa agora e favorece 3 signos com oportunidades que mudam o rumo do dinheiro
Imagem - Esposa de cantor paraibano fala pela 1ª vez de agressões: 'Meu coração está dilacerado'

Esposa de cantor paraibano fala pela 1ª vez de agressões: 'Meu coração está dilacerado'

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão
02

Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Imagem - Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário
03

Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário

Imagem - A geografia do Bahia: estudo da Ufba revela onde estão os sócios do clube em Salvador
04

A geografia do Bahia: estudo da Ufba revela onde estão os sócios do clube em Salvador