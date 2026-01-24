Acesse sua conta
Única artista em todas as edições, Ivete agradece em show lotado no Festival de Verão: ‘Que sorte essa minha’

Cantora apresentou Vampirinha, sua aposta para o Carnaval deste ano

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 23:49

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Única artista a se apresentar em todas as edições do Festival de Verão de Salvador, Ivete Sangalo abriu seu show neste sábado (24), primeiro dia do evento, com muita energia e hits que prometem animar o Carnaval 2026. A cantora subiu ao palco cantando Vampirinha, sua aposta para a folia, e foi recebida com carinho pelo público desde os primeiros versos.

Ivete chegou ao festival acompanhada da irmã Chynthia Sangalo, do produtor Dito Espinheira e do filho, Marcelo Sangalo Cady. “Boa noite! Ai que delícia, até que enfim chegou o Festival de Verão. Que esse nosso verão, nosso carnaval, seja igual à energia que trago no meu coração”, disse a artista durante a apresentação.

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
1 de 5
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

Com seu carisma inconfundível, Ivete arrancou risadas e aplausos ao brincar: “Talentosa eu sou, agora gostosa eu sou muito mais”, em um dos momentos mais vibrantes do show, que garantiu emoção e alegria à plateia. “Que sorte essa minha. Há tantos anos vocês comigo.”

O Festival de Verão 2026, realizado na Arena Festival, montada no Wet Eventos, em Salvador, reúne grandes nomes da música brasileira e oferece uma estrutura completa, com três palcos, roda-gigante, tirolesa, áreas de descanso e lounges, garantindo diversão para todos os públicos.

Neste domingo (25), o Festival de Verão continua com apresentações de Teto, que recebe WIU, Luísa Sonza, Léo Santana, Wesley Safadão com Elba Ramalho, Péricles e Belo.

