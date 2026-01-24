FESTIVAL DE VERÃO

Ivete Sangalo dá beijo em Caetano Veloso e se declara: 'Mordo esse pescoço há muitos anos'

Cantores se apresentam na primeira noite do FV 2026

Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 23:11

Encontro aconteceu nos bastidores do FV 2026 Crédito: Reprodução/Multishow

Que o Festival de Verão proporciona uma mistura de ritmos musicais, todo mundo sabe. Mas e quando os artistas de diferentes gêneros se encontram nos bastidores? Ivete Sangalo e Caetano Veloso protagonizaram uma troca de afetos - com direito a brincadeiras - na primeira noite de festa, neste sábado (24).

Enquanto era entrevistada ao vivo no Multishow, antes de subir ao palco, Ivete Sangalo foi surpreendida pela presença de Caetano Veloso. Vestida de vampira, a cantora não perdeu a oportunidade de fazer um trocadilho com o amigo. "Vou te chupar", disse, fazendo referência à Vampirinha, sua aposta de música para o Carnaval deste ano.

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 1 de 5

Ela beijou o rosto de Caetano Veloso e continuou: "Gostou do show? Foi lindo, não foi? Te amo, viu? Já falei com o Zeca, já falei com o Tom". O cantor havia finalizado há pouco a apresentação, que contou com as participações dos filhos, Tom e Zeca, e do neto, Benjamin.

Após a interação, a apresentadora Laura Vicente brincou com a artista, também fazendo referência à música. "Já vai um pescocinho ali também, né?". Irreverente, Ivete respondeu: "Aquele pescocinho ali já é coisa minha há muitos anos. Eu já tô mordendo aquele pescoço há anos".