Márcio Victor relembra diagnóstico de infarto e cita Preta Gil: 'A gente nunca imagina'

Cantor participou de show com Raquel Reis no primeiro dia do Festival de Verão

  • Yan Inácio

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 21:25

Márcio Victor participou do primeiro dia do FV com Rachel Reis
Márcio Victor participou do primeiro dia do FV com Rachel Reis Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Após participar da apresentação da cantora Rachel Reis, no Festival de Verão, neste sábado (24), o cantor Márcio Victor falou sobre questões de saúde e relembrou a amiga Preta Gil, que morreu vítima de câncer no ano passado. "Saúde é um negócio sério. Quando eu cheguei ao hospital, ficava assustado com as notícias. Eu fui fazer um exame normal e fui surpreendido com a notícia que eu tive um infarto", disse em entrevista à imprensa. 

O cantor falou ainda que as pessoas "nunca imaginam" que serão vítimas de um problema de saúde. "A gente nunca imagina. Eu aprendi muito com a Preta [Gil] isso. Você viu que ela a todo momento incentivava as mulheres a fazer os exames. Eu postei para alertar meus amigos, para todo mundo se cuidar", continuou. 

Na quarta-feira (21), o cantor deu entrada no Hospital Aliança, em Salvador. A movimentação foi registrada pelo próprio artista, que publicou nos stories imagens da unidade de saúde e da pulseira de atendimento, o que despertou preocupação entre os seguidores. 

Em seguida, o cantor tranquilizou o público ao informar que a visita ao hospital tinha como objetivo a realização de exames de acompanhamento. Em novembro do ano passado, ele também foi internado após apresentar problemas de saúde. 

Márcio Victor participou do show de Rachel Reis, primeira artista a se apresentar neste sábado (24), no Festival de Verão. Juntos, eles cantaram Apavoro, música lançada em 2025 pela dupla. 

