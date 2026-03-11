TRIBUTO

Quarteirão das Artes no Centro Histórico de Salvador passa a se chamar Moraes Moreira

Monumento em homenagem ao artista será inagurado nesta quinta-feira (12)

Maysa Polcri

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:31

Moraes Moreira é homenageado em Salvador Crédito: Divulgação

O tradicional Quarteirão das Artes, em Salvador, passa a se chamar Quarteirão das Artes Moraes Moreira, em mais uma homenagem ao artista baiano, primeiro cantor de trio elétrico. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), que celebra 40 anos em 2026.

O Quarteirão das Artes é um dos pontos de maior efervescência cultural da cidade e abriga o Cine Glauber Rocha, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, Café-Teatro Nilda Spencer, Espaço Boca de Brasa Centro e a sede da FGM.

Além da mudança no nome, o Quarteirão vai abrigar um monumento do artista, que será inaugurado nesta quinta-feira (12), às 17h, abrindo o evento de lançamento da programação comemorativa dos 40 anos da Fundação Gregório de Mattos.

Moraes Moreira vai ser eternizado no Centro de Salvador 1 de 6

A cerimônia contará com um cortejo do bloco Moraes e Moreira, que vai conduzir os participantes entre a estátua e o Teatro Gregório de Mattos, onde serão realizados a abertura da exposição FGM 40+, além da apresentação da programação comemorativa deste ano, o lançamento da revista que marca os 40 anos da instituição e o número musical da cantora Andrezza.

O encerramento será feito pelo filho de Moraes Moreira, o músico Davi Moraes, no Pátio Iyá Nassô, do Espaço Cultural da Barroquinha. Todas as atividades são abertas ao público e gratuitas, sujeitas à lotação dos espaços.

"Essa é uma homenagem a Moraes Moreira mais do que justa. Primeiro, é um baiano reconhecido como um dos maiores artistas do país. E, segundo, Moraes foi o primeiro cantor de trio. E qual é o grande palco de Moraes Moreira? A Praça Castro Alves. Então, nada mais justo do que homenageá-lo no local onde ele mais gostava de tocar no Carnaval", afirma o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, sobre a homenagem dupla ao artista.

A vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, destaca que o aniversário de 40 anos da FGM é um marco impulsionador para o futuro, sem deixar de lado o legado da instituição à política cultural da capital baiana.

“Aos 40 anos, a Fundação Gregório de Mattos olha para frente com a força de quem sabe de onde veio e com a coragem de seguir transformando vidas. Seguimos acreditando que a cultura é ponte, é caminho e é futuro. E que, cuidando das pessoas e de seus talentos, estamos construindo uma Salvador mais justa, criativa e cheia de possibilidades”, diz.

Serviço

Lançamento da programação de 40 anos da Fundação Gregório de Mattos

Quando: 12 de março (quinta-feira)

Horário: 17h

Onde: Teatro Gregório de Mattos