Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quarteirão das Artes no Centro Histórico de Salvador passa a se chamar Moraes Moreira

Monumento em homenagem ao artista será inagurado nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:31

Moraes Moreira é homenageado em Salvador
Moraes Moreira é homenageado em Salvador Crédito: Divulgação

O tradicional Quarteirão das Artes, em Salvador, passa a se chamar Quarteirão das Artes Moraes Moreira, em mais uma homenagem ao artista baiano, primeiro cantor de trio elétrico. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), que celebra 40 anos em 2026.

O Quarteirão das Artes é um dos pontos de maior efervescência cultural da cidade e abriga o Cine Glauber Rocha, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, Café-Teatro Nilda Spencer, Espaço Boca de Brasa Centro e a sede da FGM. 

Além da mudança no nome, o Quarteirão vai abrigar um monumento do artista, que será inaugurado nesta quinta-feira (12), às 17h, abrindo o evento de lançamento da programação comemorativa dos 40 anos da Fundação Gregório de Mattos.

Moraes Moreira vai ser eternizado no Centro de Salvador

Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação
Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação
Moraes Moreira por Jeferson Peixoto/Divulgação
Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação
Moraes Moreira por Jeferson Peixoto/Divulgação
Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação
1 de 6
Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação

A cerimônia contará com um cortejo do bloco Moraes e Moreira, que vai conduzir os participantes entre a estátua e o Teatro Gregório de Mattos, onde serão realizados a abertura da exposição FGM 40+, além da apresentação da programação comemorativa deste ano, o lançamento da revista que marca os 40 anos da instituição e o número musical da cantora Andrezza.

O encerramento será feito pelo filho de Moraes Moreira, o músico Davi Moraes, no Pátio Iyá Nassô, do Espaço Cultural da Barroquinha. Todas as atividades são abertas ao público e gratuitas, sujeitas à lotação dos espaços.

"Essa é uma homenagem a Moraes Moreira mais do que justa. Primeiro, é um baiano reconhecido como um dos maiores artistas do país. E, segundo, Moraes foi o primeiro cantor de trio. E qual é o grande palco de Moraes Moreira? A Praça Castro Alves. Então, nada mais justo do que homenageá-lo no local onde ele mais gostava de tocar no Carnaval", afirma o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, sobre a homenagem dupla ao artista.

A vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, destaca que o aniversário de 40 anos da FGM é um marco impulsionador para o futuro, sem deixar de lado o legado da instituição à política cultural da capital baiana.

“Aos 40 anos, a Fundação Gregório de Mattos olha para frente com a força de quem sabe de onde veio e com a coragem de seguir transformando vidas. Seguimos acreditando que a cultura é ponte, é caminho e é futuro. E que, cuidando das pessoas e de seus talentos, estamos construindo uma Salvador mais justa, criativa e cheia de possibilidades”, diz. 

Serviço

Lançamento da programação de 40 anos da Fundação Gregório de Mattos

Quando: 12 de março (quinta-feira)

Horário: 17h

Onde: Teatro Gregório de Mattos

Acesso: aberto ao público e gratuito (sujeito à lotação dos espaços)

Mais recentes

Imagem - Interdição de píer em Morro de São Paulo trava turismo e causa prejuízos de até R$ 25 mil a profissionais da ilha

Interdição de píer em Morro de São Paulo trava turismo e causa prejuízos de até R$ 25 mil a profissionais da ilha
Imagem - Clube de tênis explica como descobriu desvios de R$ 2,5 milhões de ex-funcionária em Salvador

Clube de tênis explica como descobriu desvios de R$ 2,5 milhões de ex-funcionária em Salvador
Imagem - Guitarrista Andrezza faz show gratuito no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta (13)

Guitarrista Andrezza faz show gratuito no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta (13)

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro
02

O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
03

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)
04

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)