SALVADOR

'Responsabilidade grande', diz Rachel Reis antes de estreia no Festival de Verão

Cantora baiana de 24 anos é a primeira atração deste sábado (24)

Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:58

Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 Crédito: Reprodução/Multishow

A cantora baiana Rachel Reis, de 28 anos, não escondeu a ansiedade minutos antes de subir ao palco do Festival de Verão Salvador pela primeira vez, neste sábado (24). A artista, que é uma das revelações dos últimos anos da música brasileira, é responsável pela abertura do festival. O show contará com a participação do cantor Márcio Victor.

"Há pouco tempo eu estava aí no meio, assistindo aos shows. Estou muito ansiosa, expectativa lá em cima, espero que seja lindo", disse Rachel Reis em entrevista ao Multishow - que transmite ao vivo as apresentações deste sábado e domingo (25).

Rachel Reis abre o Festival de Verão 2026 1 de 4

Misturando ritmos como axé, MPB e samba, Rachel Reis abriu o Festival de Verão 2026 para um público lotado. A cantora e compositora natural de Feira de Santana leva ao palco sucessos da própria carreira, como Maresia e 20h, e releituras de outros artistas, como Jorge Ben Jor.

Confira programação do Festival de Verão 2026 1 de 13

A artista subiu ao palco Ponte às 18h35, usando um vestido rosa de mangas, feito especialmente para a apresentação. A música escolhida para dar início ao show foi Coisa Rara. Rachel Reis contará com a participação de Márcio Victor. Em 2025, os artistas lançaram juntos a música Apavoro.

Também se apresentam neste sábado (24), os artistas Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos.