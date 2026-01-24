Acesse sua conta
'Responsabilidade grande', diz Rachel Reis antes de estreia no Festival de Verão

Cantora baiana de 24 anos é a primeira atração deste sábado (24)

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:58

Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026
Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 Crédito: Reprodução/Multishow

A cantora baiana Rachel Reis, de 28 anos, não escondeu a ansiedade minutos antes de subir ao palco do Festival de Verão Salvador pela primeira vez, neste sábado (24). A artista, que é uma das revelações dos últimos anos da música brasileira, é responsável pela abertura do festival. O show contará com a participação do cantor Márcio Victor. 

"Há pouco tempo eu estava aí no meio, assistindo aos shows. Estou muito ansiosa, expectativa lá em cima, espero que seja lindo", disse Rachel Reis em entrevista ao Multishow - que transmite ao vivo as apresentações deste sábado e domingo (25). 

Rachel Reis abre o Festival de Verão 2026

Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio/CORREIO
Cantora de 28 anos embalou o público com músicas autorais e releituras por Yan Inácio /CORREIO
Márcio Victor fez participação no final do shows por Bruno Wendel/CORREIO
Juntos, os artistas cantaram Apavoro, música lançada em 2025 por Bruno Wendel/CORREIO
1 de 4
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio/CORREIO

Misturando ritmos como axé, MPB e samba, Rachel Reis abriu o Festival de Verão 2026 para um público lotado. A cantora e compositora natural de Feira de Santana leva ao palco sucessos da própria carreira, como Maresia e 20h, e releituras de outros artistas, como Jorge Ben Jor. 

Confira programação do Festival de Verão 2026

Rachel Reis se apresenta no sábado com participação de Márcio Victor por Geovane Peixoto
Ney Matogrosso canta no sábado por Marcos Hermes/Divulgação
Projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, é mais uma atração do primeiro dia de festival por Beatriz Dammy/Globo
Caetano Veloso sobe ao palco do FV no sábado por Divulgação
Ivete Sangalo também se apresenta no sábado por Reprodução | Instagram
Carlinhos Brown fecha o primeiro dia de FV por Dodô Villar
Rapper WIU convida Teto no segundo dia de Festival de Verão por Divulgação
Luísa Sonza se apresenta no domingo por Pam Martins/Divulgação
Léo Santana também canta no domingo por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão convida Elba Ramalho para cantar no segundo dia de FV por Reprodução/Instagram
Elba Ramalho é convidada de Wesley Safadão no FV por Reprodução/Instagram
Péricles se apresenta no domingo por divulgação
Belo também se apresenta no segundo dia por Reprodução/Instagram
1 de 13
Rachel Reis se apresenta no sábado com participação de Márcio Victor por Geovane Peixoto

A artista subiu ao palco Ponte às 18h35, usando um vestido rosa de mangas, feito especialmente para a apresentação. A música escolhida para dar início ao show foi Coisa Rara. Rachel Reis contará com a participação de Márcio Victor. Em 2025, os artistas lançaram juntos a música Apavoro. 

Também se apresentam neste sábado (24), os artistas Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos.

Além dos palcos principais, Cais e Ponte, o público do evento poderá curtir os shows do palco Rua, onde se apresentam Clariana com participações de Ian Lasserre e Angela Veloso, Aila Menezes, Mesa de Axé e Diggo.

