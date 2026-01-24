Acesse sua conta
Caetano, Ivete e mais: saiba onde assistir ao vivo aos shows do Festival de Verão

Shows serão transmitidos a partir das 18h30 neste sábado (24)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:09

Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A mistura de ritmos que agita Salvador durante o Festival de Verão 2026 não será apenas para quem acompanha os shows diretamente do Wet Eventos. As apresentações dos dois dias de festa serão transmitidas ao vivo através do Multishow e Globoplay (plano Premium). Neste sábado (24), a transmissão terá início às 18h30. 

A cobertura será comandada por Dedé Teicher, Laura Vicente e Luana Assiz, apresentadora da TV Bahia, afiliada da TV Globo. Eles vão acompanhar de perto tudo o que acontece no palco e nos bastidores do festival.

Se apresentam neste sábado os artistas Rachel Reis e Márcio Victor, Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos. 

Além dos palcos principais, Cais e Ponte, o público do evento poderá curtir os shows do palco Rua, a partir das 17 horas. Por lá, vão se apresentar Clariana com participações de Ian Lasserre e Angela Veloso, Aila Menezes, Mesa de Axé e Diggo. 

