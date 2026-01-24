Esquenta do Zé reúne marcas e patrocinadores para celebrar o Festival de Verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:00
O encontro reuniu marcas, patrocinadores e artistas, em um imóvel da Rua do Passo, em uma confraternização que antecede a grande festa. A iniciativa também marcou a integração dos parceiros e reforçou o espírito de celebração que envolve o Festival de Verão, consolidando Salvador como um dos principais destinos do verão brasileiro. Esse ano, o FV é promovido pela Salvador Produções, em parceria com a Bahia Eventos.
Alô Alô Festival