Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esquenta do Zé reúne marcas e patrocinadores para celebrar o Festival de Verão

O tradicional Festival de Verão de Salvador terá sua edição 2026 neste fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:00

Daniela Mercury
Daniela Mercury Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

O encontro reuniu marcas, patrocinadores e artistas, em um imóvel da Rua do Passo, em uma confraternização que antecede a grande festa. A iniciativa também marcou a integração dos parceiros e reforçou o espírito de celebração que envolve o Festival de Verão, consolidando Salvador como um dos principais destinos do verão brasileiro. Esse ano, o FV é promovido pela Salvador Produções, em parceria com a Bahia Eventos.

Alô Alô Festival

Marcelo Brito e Zé Ricardo por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Joyce Pascowtich por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelo Serrado por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Flavinho Santos por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Tarciana Medeiros por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Malu Barretto por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lore Improta por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Fabrício Boliveira por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Daniela Mercury por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Gabi Lopes e Maicon Rodrigues por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
1 de 10
Marcelo Brito e Zé Ricardo por Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Trump dá o tom do Salão de Detroit e gasolina volta a brilhar nos Estados Unidos

Trump dá o tom do Salão de Detroit e gasolina volta a brilhar nos Estados Unidos
Imagem - A estratégia de Wagner, a comemoração dos ruizistas, a convicção dos aliados de Jerônimo e o fogo amigo contra prefeitos

A estratégia de Wagner, a comemoração dos ruizistas, a convicção dos aliados de Jerônimo e o fogo amigo contra prefeitos
Imagem - 41 mortos: guerra entre facções explica alta letalidade em cidade baiana

41 mortos: guerra entre facções explica alta letalidade em cidade baiana

MAIS LIDAS

Imagem - O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)
01

O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)

Imagem - Adolescente é internado em estado grave e intubado após briga por chiclete
02

Adolescente é internado em estado grave e intubado após briga por chiclete

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável
03

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Imagem - Campeão nacional pelo Vitória começa o ano em alta como camisa 10 de time gaúcho
04

Campeão nacional pelo Vitória começa o ano em alta como camisa 10 de time gaúcho