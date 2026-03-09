COLUNA BRUNO WENDEL

Denúncia faz PM retomar uso de viaturas blindadas desviados do patrulhamento

Em pouco mais de 15 dias, três policiais foram vítimas de ataques do Comando Vermelho

Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:00

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Até recentemente, os policiais do 30º Batalhão da PM (Nordeste) realizavam o patrulhamento ostensivo em viaturas comuns. Após denúncia desta Coluna, porém, os dois veículos blindados — um que era utilizado exclusivamente pelo comando e outro que estava em manutenção há meses — voltaram a ser usados pela tropa no Complexo do Nordeste.

