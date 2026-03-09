Acesse sua conta
Denúncia faz PM retomar uso de viaturas blindadas desviados do patrulhamento

Em pouco mais de 15 dias, três policiais foram vítimas de ataques do Comando Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:00

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Até recentemente, os policiais do 30º Batalhão da PM (Nordeste) realizavam o patrulhamento ostensivo em viaturas comuns. Após denúncia desta Coluna, porém, os dois veículos blindados — um que era utilizado exclusivamente pelo comando e outro que estava em manutenção há meses — voltaram a ser usados pela tropa no Complexo do Nordeste.

Antes disso, com os agentes ainda mais vulneráveis, o resultado foi trágico. No último dia 3, o cabo Glauber Rosa foi baleado na cabeça e morreu. Já na quinta-feira (12) de Carnaval, uma viatura foi atingida e um policial ficou ferido. Ainda em fevereiro, um sargento foi atingido na perna em mais um ataque do CV.

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO

Agora, resta saber se as outras unidades citadas na denúncia — 1ª CIPM, 23ª CIPM e 14ª CIPM — continuam expondo seus policiais, em vez de reforçar a proteção das equipes.

