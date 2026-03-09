Denúncia faz PM retomar uso de viaturas blindadas desviados do patrulhamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 9 de março de 2026 às 12:00
Até recentemente, os policiais do 30º Batalhão da PM (Nordeste) realizavam o patrulhamento ostensivo em viaturas comuns. Após denúncia desta Coluna, porém, os dois veículos blindados — um que era utilizado exclusivamente pelo comando e outro que estava em manutenção há meses — voltaram a ser usados pela tropa no Complexo do Nordeste.
Antes disso, com os agentes ainda mais vulneráveis, o resultado foi trágico. No último dia 3, o cabo Glauber Rosa foi baleado na cabeça e morreu. Já na quinta-feira (12) de Carnaval, uma viatura foi atingida e um policial ficou ferido. Ainda em fevereiro, um sargento foi atingido na perna em mais um ataque do CV.
Ataque a policiais no Nordeste
Agora, resta saber se as outras unidades citadas na denúncia — 1ª CIPM, 23ª CIPM e 14ª CIPM — continuam expondo seus policiais, em vez de reforçar a proteção das equipes.