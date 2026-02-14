TIROTEIO

Ataque do CV deixa policial ferido e viatura atingida ao barrar ‘bonde’ no circuito do Carnaval

Confronto aconteceu em região onde recentemente um cabo da PM foi morto pela facção

Bruno Wendel

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10:09

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em mais uma demonstração de força no Vale das Pedrinhas, um “bonde” do Comando Vermelho atacou uma patrulha do 30º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento no Complexo do Nordeste de Amaralina. A viatura foi atingida e um policial ficou ferido na quinta-feira de Carnaval (12). O confronto impediu que pelo menos 15 traficantes acessassem o Circuito Mestre Bimba, onde foliões estavam concentrados na região.

Esta é a segunda investida do CV contra o 30º BPM, de conhecimento público, na localidade em menos de 10 dias. A primeira ocorreu no dia 3 deste mês, quando o cabo Glauber Rosa Santos, de 42 anos, foi baleado na cabeça e morreu. Segundo policiais, o ataque foi liderado pelo traficante conhecido como “Falcão”. Após o episódio, diversas unidades da PM ocuparam o complexo. Durante as ações, pelo menos oito suspeitos morreram em confrontos.

De acordo com a tropa, na noite de quinta-feira, uma equipe realizava rondas na região conhecida como Cracolândia. “O patrulhamento era para evitar que homens armados subissem para o circuito Mestre Bimba, porque, se deixar, o ‘bonde’ toma conta da festa. Foi nesse momento que a equipe se deparou com cerca de 15 homens, que abriram fogo”, relatou um policial.