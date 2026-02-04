Acesse sua conta
Saiba quem são os 8 mortos em ocupação policial após morte de PM no Complexo do Nordeste

Pelo menos cinco corpos são de adolescentes

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 12:37

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) divulgou os nomes dos oito mortos durante a ocupação realizada pela Polícia Militar no Nordeste de Amaralina, iniciada nas primeiras horas desta terça-feira (3). A ação foi uma resposta na tentativa de prender os responsáveis pela morte do cabo Glauber Santos Rosas, baleado na cabeça no Vale das Pedrinhas.

Segundo a polícia, todos os mortos morreram em confronto. Entre eles estão cinco adolescentes. Os corpos foram identificadas como Paulo Roberto Nascimento dos Santos, de 32 anos; Gabriel Silva de Santana, de 19; Enzo Queiroz Sacramento, de 20; Thiago Passos Gonçalves e Douglas Gonçalves Pires Santos, ambos de 17; além de Daniel da Silva da Conceição, Gabriel Nascimento da Paixão e André Luiz Silva Souza Simões, todos com 16 anos.

De acordo com fontes policiais, o responsável pela morte do cabo é o traficante conhecido como “Falcão”, apontado como líder do Comando Vermelho (CV) no Alto do Vale das Pedrinhas.

