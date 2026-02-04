ALÔ ALÔ

Um resumo da festa de Iemanjá com os melhores momentos do que rolou em Salvador

Festa de Iemanjá reuniu milhares de devotos e turistas no Rio Vermelho

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05:00

Dia 2 de fevereiro Crédito: Jefferson Peixoto

A Festa de Iemanjá, celebrada nesta segunda-feira (2), no Rio Vermelho, combina religiosidade, cultura e lazer, reunindo devotos, turistas e curiosos em um evento que movimenta a economia local e oferece imersão na história afro-brasileira. A homenagem à Rainha do Mar mantém forte dimensão popular, com bênçãos de babalorixás e ialorixás convivendo com música, comércio e celebração cultural. Além da dimensão religiosa, a festa é fonte de renda para empreendedores locais. Abaixo, um resumo do Alô Alô Bahia com os melhores momentos da comemoração.

Cortejo que antecede a festa

Milhares de pessoas participaram, no domingo (1º), do tradicional Sórodó de Oxum, realizado no Dique do Tororó. O ritual antecede o ciclo de celebrações da Festa de Iemanjá e reúne religiosos e admiradores da cultura afro-baiana. Vestidos predominantemente de branco e amarelo, os participantes acompanharam o cortejo levando flores, perfumes, espelhos e balaios ornamentados, depositados nas águas doces em homenagem a Oxum, orixá associada à fertilidade, ao amor e à prosperidade. Segundo Leonel Monteiro, presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (AFA), o Sórodó representa o resgate de uma prática ancestral. “As comunidades tradicionais de terreiro sempre realizaram oferendas a Oxum antes das celebrações de Iemanjá. O Sórodó foi retomado para reforçar essa importância e resgatar a tradição”, afirmou. Entre os participantes esteve, mais uma vez, o músico Carlinhos Brown. O cortejo contou ainda com o Afoxé Filhos de Gandhi, a Orquestra de Agogôs e a banda afrofeminina Yaya Muxima.

Paula Lavigne e Caetano Veloso Crédito: @roncca

Em casa de Caetano

Paula Lavigne e Caetano Veloso receberam amigos para celebrar o Dia de Iemanjá, nesta segunda-feira (2), em Salvador. O encontro aconteceu na residência do casal, no Rio Vermelho. “Mais um Dois de Fevereiro na Bahia com família e amigos saudando Iemanjá, Rainha do Mar. Odoyá!”, escreveram em postagem nas redes sociais. A celebração aconteceu um dia após Caetano vencer o Grammy, na categoria Melhor Álbum de Música Global, pelo disco CAE - BTH – Caetano e Bethânia Ao Vivo, trabalho que registra a turnê ao lado da irmã, Maria Bethânia. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, passaram pela festa nomes como Flora e Gilberto Gil, Marina Sena, Ebony, Felipe Veloso, Heitor Reis, Tino Monetti e Roncca, entre outros convidados.

Vanessa da Mata Crédito: Elias Dantas

Noite de Iemanjá

O Fasano Salvador promoveu, no último domingo (1º), mais uma edição da Noite de Iemanjá, no rooftop do hotel. O evento antecedeu as celebrações em homenagem à orixá, que movimentaram o Rio Vermelho e diferentes pontos de Salvador. Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, a programação contou com show da banda Filhos de Jorge e apresentação do DJ Matheus Cê. A ambientação musical acompanhou a proposta da noite, voltada à cultura e às tradições locais. Vanessa da Mata esteve por lá, assim como Sheron Menezzes, Déborah Falabella, Edvana Carvalho e diversos rostos conhecidos da cena local.

Licia Fábio Crédito: Elias Dantas

Festa na Contorno

A promoter Licia Fábio realizou, anteontem, mais uma edição da tradicional festa Dois de Fevereiro, em homenagem a Iemanjá. O encontro aconteceu no restaurante Amado, na Avenida Contorno. Segundo Licia, a proposta do evento vai além da programação cultural e gastronômica. A festa funciona como um espaço de reencontro e convivência, especialmente para pessoas que escolhem Salvador como destino durante o verão, reforçando o caráter afetivo da celebração e a conexão com a cidade. A trilha sonora ficou por conta da cantora Márcia Freire e do grupo Autorais.

Cecília Buarque e o pai Carlinhos Brown Crédito: reprodução

Nova geração

A jovem Cecília Buarque, filha de Carlinhos Brown, emocionou o público ao cantar ao lado do pai durante a festa Enxaguada de Yemanjá, realizada nesta segunda-feira (2), na Vila Caramuru, no bairro do Rio Vermelho. Cecília é fruto do relacionamento do músico com Helena Buarque, filha de Chico Buarque e da atriz Marieta Severo. Conhecida como Ceci entre amigos e familiares, ela vive no Rio de Janeiro, mas mantém presença frequente em Salvador. Pai e filha dividiram os vocais na canção Lua Soberana, em um dos momentos mais marcantes da noite. O evento integrou as celebrações do Dia de Iemanjá e contou com show de Carlinhos Brown e participações especiais.

Alinne Moraes Crédito: Elias Dantas

Presença especial

A atriz Alinne Moraes esteve em Salvador nesta segunda-feira (2) para acompanhar os festejos em homenagem a Iemanjá. Após visitar o Rio Vermelho, ela participou de uma festa exclusiva no restaurante Amado. O evento contou com show da cantora Márcia Freire e buffet assinado pelo restaurante, sendo destinado apenas a convidados. Alinne está solteira. No início de 2026, a atriz anunciou o fim de seu casamento de 14 anos com o diretor Mauro Lima.

Social... mas com dendê

O advogado Rodrigo Jereissati, do Ceará, passou o fim de semana em Salvador. Na segunda, esteve em Santo Amaro da Purificação, onde visitou Maria Bethânia. O encontro aconteceu na famosa residência de Dona Canô (1907-2012).

A tradicional festa de Iemanjá, comandada por Marta Dione e José Sérgio Caloula para reverenciar a Rainha do Mar, foi uma das mais animadas do 2 de fevereiro. O evento, apenas para convidados, aconteceu no antiquário do casal, no início da ladeira da Cardeal da Silva.