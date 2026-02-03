Acesse sua conta
Isenção do Imposto de Renda gera perda milionária nos cofres dos municípios baianos

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 05:30

Imposto de Renda 2025
Imposto de Renda Crédito: Agência Brasil/EBC

Prefeitos baianos já contabilizam perdas milionárias nos cofres públicos em razão da isenção do Imposto de Renda (IR) concedida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a trabalhadores que recebem até R$ 5 mil. Embora a medida beneficie parte da população, gestores municipais alertam para o forte impacto financeiro nas receitas das prefeituras.

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso (PSB), afirma que a redução na arrecadação atinge todos os municípios do estado e compromete diretamente o planejamento administrativo e os investimentos locais.

“Todos (os municípios serão afetados). Eu estava conversando com o prefeito Zé Cocá, que me disse que o município de Jequié perdeu R$ 1,2 milhão de receita por mês. Essa é uma pauta muito importante. A gente tem uma vitória aqui, uma derrota ali. Uma vitória ali, uma derrota aqui, termina que os municípios não têm receita para fazer seu planejamento e levar desenvolvimento”, afirmou ele à coluna.

Promessa de compensação

Wilson Cardoso afirmou que o governo federal assumiu o compromisso de compensar financeiramente os municípios pelas perdas decorrentes da isenção do Imposto de Renda. No entanto, até o momento, nenhuma proposta concreta foi formalizada. Segundo ele, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) mantém diálogo com a União na tentativa de construir um mecanismo de compensação.

“Vamos acreditar que o governo federal vai arranjar uma maneira de compensar isso”, declarou o comandante da UPB.

Candidatura mantida

Na coluna da semana passada, foi informado que oposicionistas ainda acreditam na união de todas as forças políticas do campo da direita. Nesse cenário, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia (Novo) poderia renunciar à pré-candidatura para marchar com o grupo político liderado por ACM Neto (União Brasil).

À coluna, no entanto, Aleluia afirmou que sua candidatura ao governo da Bahia segue mantida e que ele irá até o fim apoiando o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que concorrerá à Presidência da República.

