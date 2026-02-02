Acesse sua conta
Tiros na cabeça e nos braços: execução ligada ao 'tribunal do crime' completa 20 dias sem esclarecimento

Jovem saiu de Serrinha para passar férias em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:00

Execução de jovem completa 20 dias sem respostas
Execução de jovem completa 20 dias sem respostas Crédito: Divulgação

A execução de Walleff de Jesus Freitas, de 19 anos, completa 20 dias nesta segunda-feira (2) sem que a polícia tenha identificado os autores ou a motivação do crime, ocorrido em Feira de Santana. Natural de Serrinha, o jovem passava férias na casa de parentes, no bairro do Tomba.

Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho
Comando Vermelho chega ao Centro da maior cidade do interior baiano
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho
No dia 13, saiu para jogar bola com amigos e, na manhã seguinte, foi encontrado morto em uma baia usada para cavalos, com cinco tiros na cabeça e ferimentos no punho e na mão esquerda.

Ele vestia a mesma roupa de uma foto que circulou nas redes sociais, e o crime é atribuído ao chamado “tribunal do crime”.

Imagem - Comando Vermelho: saiba quem é ‘braço direito’ da líder da ‘Tropa da Juba’

Comando Vermelho: saiba quem é ‘braço direito’ da líder da ‘Tropa da Juba’

Imagem - Herdeira do tráfico: filha da líder da ‘Tropa da Juba’ é integrante do CV e já ‘lavou’ milhões da facção

Herdeira do tráfico: filha da líder da ‘Tropa da Juba’ é integrante do CV e já ‘lavou’ milhões da facção

Imagem - Poder, droga e sangue: quem é a mulher no comando da ‘Tropa da Juba’, filiada ao CV?

Poder, droga e sangue: quem é a mulher no comando da ‘Tropa da Juba’, filiada ao CV?

Imagem - Capitão e sargento da PM são afastados após denúncia de abuso contra advogados

Capitão e sargento da PM são afastados após denúncia de abuso contra advogados
Imagem - Sete mortes em 48h: major perde comando após onda da violência em cidade baiana

Sete mortes em 48h: major perde comando após onda da violência em cidade baiana
Imagem - A exoneração atrelada à onda de violência, os PMs afastados e mais um no ‘tribunal do crime’

A exoneração atrelada à onda de violência, os PMs afastados e mais um no ‘tribunal do crime’

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo
02

Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo

Imagem - Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'
03

Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas