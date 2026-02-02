Tiros na cabeça e nos braços: execução ligada ao 'tribunal do crime' completa 20 dias sem esclarecimento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:00
A execução de Walleff de Jesus Freitas, de 19 anos, completa 20 dias nesta segunda-feira (2) sem que a polícia tenha identificado os autores ou a motivação do crime, ocorrido em Feira de Santana. Natural de Serrinha, o jovem passava férias na casa de parentes, no bairro do Tomba.
Execução de jovem completa 20 dias sem respostas
No dia 13, saiu para jogar bola com amigos e, na manhã seguinte, foi encontrado morto em uma baia usada para cavalos, com cinco tiros na cabeça e ferimentos no punho e na mão esquerda.
Ele vestia a mesma roupa de uma foto que circulou nas redes sociais, e o crime é atribuído ao chamado “tribunal do crime”.