COLUNA BRUNO WENDEL

Tiros na cabeça e nos braços: execução ligada ao 'tribunal do crime' completa 20 dias sem esclarecimento

Jovem saiu de Serrinha para passar férias em Feira de Santana

Bruno Wendel

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:00

Execução de jovem completa 20 dias sem respostas Crédito: Divulgação

A execução de Walleff de Jesus Freitas, de 19 anos, completa 20 dias nesta segunda-feira (2) sem que a polícia tenha identificado os autores ou a motivação do crime, ocorrido em Feira de Santana. Natural de Serrinha, o jovem passava férias na casa de parentes, no bairro do Tomba.

Execução de jovem completa 20 dias sem respostas 1 de 79

No dia 13, saiu para jogar bola com amigos e, na manhã seguinte, foi encontrado morto em uma baia usada para cavalos, com cinco tiros na cabeça e ferimentos no punho e na mão esquerda.