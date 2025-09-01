COLUNA BRUNO WENDEL

‘Big Brother’ do tráfico: ‘Tropa da Juba’ usa câmeras para monitorar a polícia

Facção é filiada ao Comando Vermelho de Feira de Santana

Bruno Wendel

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11:00

CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Para manter o controle territorial e antecipar-se a eventuais ações das forças de segurança pública, a ‘Tropa da Juba’, liderada por Juliana de Almeida Leite, mantém um ‘Big Brother’ no bairro da Queimadinha, em Feira de Santana. Ou seja, uma estrutura de vigilância clandestina, com câmeras em vários pontos, segundo o Ministério Público do Estado (MPBA), em junho deste ano.

Em uma operação, a Polícia Civil apreendeu parte dos equipamentos. ‘Juba’ ainda faz parte do quadro de gerentes do Comando Vermelho na cidade e teve a prisão decretada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

Queimadinha é tida como uma das regiões mais violentas da cidade e é o reduto do CV na cidade.