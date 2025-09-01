Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Big Brother’ do tráfico: ‘Tropa da Juba’ usa câmeras para monitorar a polícia

Facção é filiada ao Comando Vermelho de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11:00

CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Para manter o controle territorial e antecipar-se a eventuais ações das forças de segurança pública, a ‘Tropa da Juba’, liderada por Juliana de Almeida Leite, mantém um ‘Big Brother’ no bairro da Queimadinha, em Feira de Santana. Ou seja, uma estrutura de vigilância clandestina, com câmeras em vários pontos, segundo o Ministério Público do Estado (MPBA), em junho deste ano.

Em uma operação, a Polícia Civil apreendeu parte dos equipamentos. ‘Juba’ ainda faz parte do quadro de gerentes do Comando Vermelho na cidade e teve a prisão decretada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

Queimadinha é tida como uma das regiões mais violentas da cidade e é o reduto do CV na cidade.

Tropa da Juba usa câmeras para monitorar a polícia

CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Comando Vermelho chega ao Centro da maior cidade do interior baiano por Bruno Wendel/CORREIO
Idoso morreu em Feira de Santana por Reprodução/Redes Sociais
Suspeito de fornecer armas para grupo criminoso é preso com pistola e mais de mil munições em Feira de Santana por Divulgação Ascom PCBA
Suspeito de fornecer armas para grupo criminoso é preso com pistola e mais de mil munições em Feira de Santana por Divulgação Ascom PCBA
Suspeito de fornecer armas para grupo criminoso é preso com pistola e mais de mil munições em Feira de Santana por Divulgação Ascom PCBA
Cerca de 50 kg de maconha foram apreendidos em Feira de Santana por Divulgação/PM BA
Homem é morto a tiros em Feira de Santana por Reprodução / Redes sociais
Polícia Civil de Feira de Santana por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil em Feira de Santana por Divulgação Ascom PC-BA
Mandado de prisão foi cumprido em Feira de Santana por Divulgação
'Operação Patrocínio Indigno' prende advogado envolvido com grupo miliciano em Feira de Santana por Divulgação / Ascom SSP e MP
Mortes violentas intencionais caem 78,6% em Feira de Santana após intervenção no Conjunto Penal por Divulgação / MPBA
Polícia Penal vasculha presídio em Feira de Santana por Divulgação / SSP
Conjunto Penal de Feira de Santana recebe operação por Nucom/Seap.
Megaoperação no Conjunto Penal de Feira de Santana por Divulgação
Complexo Policial Investigador Bandeira, em Feira de Santana por Divulgação
Drogas apreendidas em Feira de Santana por Divulgação - Ascom/PCBA
Granadas artesanais foram apreendidas em Feira de Santana por Divulgação/Polícia Civil
Complexo de delegacias em Feira de Santana por Divulgação/Polícia Civil
Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
1 de 41
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução

Leia mais

Imagem - Comando Vermelho: tráfico de armas para facção contava com núcleo só de PMs

Comando Vermelho: tráfico de armas para facção contava com núcleo só de PMs

Imagem - Tráfico de armas: esquema que conta com PMs inclui advogada e lideranças do CV

Tráfico de armas: esquema que conta com PMs inclui advogada e lideranças do CV

Imagem - ‘Diaba Loira’: traficante morta a tiros teve a mãe assassinada pelo Comando Vermelho

‘Diaba Loira’: traficante morta a tiros teve a mãe assassinada pelo Comando Vermelho

Mais recentes

Imagem - Cérebros podres; big techs gordas

Cérebros podres; big techs gordas
Imagem - O 'Big Brother' do tráfico, a caça à liderança do Comando Vermelho e a dupla perigosa

O 'Big Brother' do tráfico, a caça à liderança do Comando Vermelho e a dupla perigosa
Imagem - Chevrolet Onix tem visual atualizado e garantia de 5 anos; confira os preços

Chevrolet Onix tem visual atualizado e garantia de 5 anos; confira os preços

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua