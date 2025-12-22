Facção força técnicos de internet a instalar câmeras  para monitorar a polícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 15:00
Integrantes do Bonde do Maluco (BDM) estão obrigando técnicos de empresas de internet a instalar câmeras de segurança para monitorar a chegada da polícia no bairro de Saramandaia, em Salvador. A facção é apontada também como autoras das mortes de três funcionários de provedor em Alto do Cabrito.
De acordo com moradores, os trabalhadores são sequestrados em outros bairros e levados à força para a localidade, onde são coagidos a realizar as instalações. Além das câmeras, a facção também estaria forçando outros profissionais a instalar quebra-molas irregulares, com o objetivo de dificultar a circulação de viaturas policiais na região.
Na quinta-feira (18), equipes da Polícia Militar removeram parte dos redutores de velocidade instalados ilegalmente, durante uma ação de patrulhamento na área.