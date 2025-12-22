COLUNA BRUNO WENDEL

Facção força técnicos de internet a instalar câmeras para monitorar a polícia

Trabalhadores são obrigados também a construir redutores de velocidade

Bruno Wendel

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 15:00

Técnicos de internet foram executados por facção Crédito: Reprodução

Integrantes do Bonde do Maluco (BDM) estão obrigando técnicos de empresas de internet a instalar câmeras de segurança para monitorar a chegada da polícia no bairro de Saramandaia, em Salvador. A facção é apontada também como autoras das mortes de três funcionários de provedor em Alto do Cabrito.

De acordo com moradores, os trabalhadores são sequestrados em outros bairros e levados à força para a localidade, onde são coagidos a realizar as instalações. Além das câmeras, a facção também estaria forçando outros profissionais a instalar quebra-molas irregulares, com o objetivo de dificultar a circulação de viaturas policiais na região.

BDM sequestra e obriga trabalhadores a instalar câmeras 1 de 126