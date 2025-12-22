Acesse sua conta
Facção força técnicos de internet a instalar câmeras  para monitorar a polícia

Trabalhadores são obrigados também a construir redutores de velocidade

  Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 15:00

Técnicos de internet executados pelo Comando Vermelho (CV)
Técnicos de internet foram executados por facção Crédito: Reprodução

Integrantes do Bonde do Maluco (BDM) estão obrigando técnicos de empresas de internet a instalar câmeras de segurança para monitorar a chegada da polícia no bairro de Saramandaia, em Salvador. A facção é apontada também como autoras das mortes de três funcionários de provedor em Alto do Cabrito. 

De acordo com moradores, os trabalhadores são sequestrados em outros bairros e levados à força para a localidade, onde são coagidos a realizar as instalações. Além das câmeras, a facção também estaria forçando outros profissionais a instalar quebra-molas irregulares, com o objetivo de dificultar a circulação de viaturas policiais na região.

Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução
Técnicos de internet executados pelo Comando Vermelho (CV) por Reprodução
Trabalhadores foram mortos ainda com farda por Reprodução

Na quinta-feira (18), equipes da Polícia Militar removeram parte dos redutores de velocidade instalados ilegalmente, durante uma ação de patrulhamento na área.

