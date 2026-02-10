COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

São João mais caro preocupa prefeitos e proposta de isenção de IPVA avança na Alba

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 05:30

São João na cidade de Jequié Crédito: Divulgação/Prefeitura de Jequié

O carnaval ainda nem começou - a festa em Salvador só ganha força na próxima quinta-feira -, mas prefeitos do interior da Bahia já estão com os olhos voltados para o São João. E o clima é de alerta. O principal motivo é a escalada dos custos, especialmente das atrações musicais, que pressionam cada vez mais os cofres municipais.

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, relata um cenário de forte alta no setor de eventos. “Tem bandas que tocaram no São João do ano passado e agora estão com aumento de 60%, 70%. Estamos vivendo um momento de aumentos violentos. Só para ter uma ideia, o município de Jequié, no ano passado, gastou perto de R$ 15 milhões com o São João. Para repetir as mesmas atrações, teria que desembolsar mais de R$ 22 milhões”, declarou ele.

O movimento preocupa gestores, sobretudo em um momento de pressão sobre receitas municipais e aumento de despesas obrigatórias.

Alba só depois do carnaval

Apesar da abertura oficial dos trabalhos legislativos já ter ocorrido, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve permanecer em ritmo lento nas próximas semanas. Deputados estaduais não pretendem votar matérias relevantes antes da festa momesca.

Nos bastidores, o entendimento é de que, por acordo político, a agenda legislativa efetiva só deve ser retomada após a folia, mantendo o período pré-carnavalesco com atividades administrativas e articulações políticas.

Isenção de IPVA

O deputado estadual Jordavio Ramos (PSDB) apresentou projeto na Alba propondo mudanças na legislação do IPVA com foco em veículos menos poluentes.

A proposta prevê isenção para ônibus e caminhões movidos exclusivamente a hidrogênio, gás natural ou biometano entre 2026 e 2030. Já veículos movidos a hidrogênio e modelos híbridos (motor elétrico combinado com motor a combustão a etanol) teriam isenção entre 2026 e 2027, desde que o valor do veículo não ultrapasse R$ 250 mil. A iniciativa segue a tendência de estímulo fiscal à transição energética.

Relatora definida

As contas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) referentes ao exercício de 2025 já têm relatoria definida no Tribunal de Contas do Estado (TCE).