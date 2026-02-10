São João mais caro preocupa prefeitos e proposta de isenção de IPVA avança na Alba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 05:30
O carnaval ainda nem começou - a festa em Salvador só ganha força na próxima quinta-feira -, mas prefeitos do interior da Bahia já estão com os olhos voltados para o São João. E o clima é de alerta. O principal motivo é a escalada dos custos, especialmente das atrações musicais, que pressionam cada vez mais os cofres municipais.
O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, relata um cenário de forte alta no setor de eventos. “Tem bandas que tocaram no São João do ano passado e agora estão com aumento de 60%, 70%. Estamos vivendo um momento de aumentos violentos. Só para ter uma ideia, o município de Jequié, no ano passado, gastou perto de R$ 15 milhões com o São João. Para repetir as mesmas atrações, teria que desembolsar mais de R$ 22 milhões”, declarou ele.
O movimento preocupa gestores, sobretudo em um momento de pressão sobre receitas municipais e aumento de despesas obrigatórias.
Alba só depois do carnaval
Apesar da abertura oficial dos trabalhos legislativos já ter ocorrido, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve permanecer em ritmo lento nas próximas semanas. Deputados estaduais não pretendem votar matérias relevantes antes da festa momesca.
Nos bastidores, o entendimento é de que, por acordo político, a agenda legislativa efetiva só deve ser retomada após a folia, mantendo o período pré-carnavalesco com atividades administrativas e articulações políticas.
Isenção de IPVA
O deputado estadual Jordavio Ramos (PSDB) apresentou projeto na Alba propondo mudanças na legislação do IPVA com foco em veículos menos poluentes.
A proposta prevê isenção para ônibus e caminhões movidos exclusivamente a hidrogênio, gás natural ou biometano entre 2026 e 2030. Já veículos movidos a hidrogênio e modelos híbridos (motor elétrico combinado com motor a combustão a etanol) teriam isenção entre 2026 e 2027, desde que o valor do veículo não ultrapasse R$ 250 mil. A iniciativa segue a tendência de estímulo fiscal à transição energética.
Relatora definida
As contas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) referentes ao exercício de 2025 já têm relatoria definida no Tribunal de Contas do Estado (TCE).
Segundo apuração da coluna, a análise ficará sob responsabilidade da conselheira Carolina Matos, que conduzirá o processo quando o julgamento entrar na pauta da Corte.