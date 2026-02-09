COLUNA BRUNO WENDEL

Camarote da PM no Carnaval tem mais civis do que policiais militares: por quê?

Denúncias apontam que veteranos da corporação ficam de fora das mordomias bancadas pelo governo

Bruno Wendel

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12:00

Camarote da PM no Carnaval: veteranos ficam de fora Crédito: Divulgação

Qual a real necessidade de manter um camarote da Polícia Militar no Carnaval de Salvador, se 90% dos foliões não representam nem 10% dos militares que dão o sangue pela corporação? Pelo menos é o que a tropa afirma sobre o Camarote Folia, montado nos circuitos de Ondina, para 3 mil pessoas, e em Campo Grande (Casa D’Itália), para 2 mil.

Camarote da PM no Carnaval esvazia policiais e prioriza civis

Segundo denunciantes, todo ano a situação se repete: a maior parte dos frequentadores é civil, enquanto a cota destinada à tropa é definida por sorteio, curiosamente preenchido sempre por oficiais recém-chegados à corporação — ou seja, nunca por policiais com 10 ou 20 anos de carreira, que poderiam, em seu dia de folga, usufruir também das mordomias milionárias bancadas pelo governo do estado.