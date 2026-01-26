'Socorro': card denuncia assédio e perseguição no comando da 14ª CIPM

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:00
“A tropa não aguenta mais o comando atual” é a frase que estampa um card com denúncias contra a direção da 14ª CIPM (Lobato). O major Enaldo Araújo Rodrigues é comandante da unidade. O material circula há pouco mais de uma semana em grupos de WhatsApp de policiais militares e traz em destaque a palavra “socorro”, seguida de denúncias como assédio moral, perseguições, punições indevidas e até ameaças de prisão.
Segundo fontes da companhia, a gestão é alvo de questionamentos há anos, e o card teria sido produzido pela própria tropa para chamar a atenção da cúpula do comando-geral, já que a situação seria considerada “insustentável”.
A 14ª CIPM atende sete bairros entre a Península Itapagipana e o Subúrbio Ferroviário de Salvador. A coluna solicitou posicionamento da Polícia Militar, mas sem resposta.
