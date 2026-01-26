COLUNA BRUNO WENDEL

'Socorro': card denuncia assédio e perseguição no comando da 14ª CIPM

Material aponta supostos casos de assédio moral, perseguições e punições indevidas na unidade

Bruno Wendel

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:00

Tropa da 14ªCIPM denuncia abusos de comandante Crédito: Reprodução

“A tropa não aguenta mais o comando atual” é a frase que estampa um card com denúncias contra a direção da 14ª CIPM (Lobato). O major Enaldo Araújo Rodrigues é comandante da unidade. O material circula há pouco mais de uma semana em grupos de WhatsApp de policiais militares e traz em destaque a palavra “socorro”, seguida de denúncias como assédio moral, perseguições, punições indevidas e até ameaças de prisão.

Segundo fontes da companhia, a gestão é alvo de questionamentos há anos, e o card teria sido produzido pela própria tropa para chamar a atenção da cúpula do comando-geral, já que a situação seria considerada “insustentável”.

A 14ª CIPM atende sete bairros entre a Península Itapagipana e o Subúrbio Ferroviário de Salvador. A coluna solicitou posicionamento da Polícia Militar, mas sem resposta.