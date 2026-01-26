Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Socorro': card denuncia assédio e perseguição no comando da 14ª CIPM

Material aponta supostos casos de assédio moral, perseguições e punições indevidas na unidade

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:00

Tropa da 14ªCIPM denuncia abusos de comandante
Tropa da 14ªCIPM denuncia abusos de comandante Crédito: Reprodução

“A tropa não aguenta mais o comando atual” é a frase que estampa um card com denúncias contra a direção da 14ª CIPM (Lobato). O major Enaldo Araújo Rodrigues é comandante da unidade. O material circula há pouco mais de uma semana em grupos de WhatsApp de policiais militares e traz em destaque a palavra “socorro”, seguida de denúncias como assédio moral, perseguições, punições indevidas e até ameaças de prisão.

Segundo fontes da companhia, a gestão é alvo de questionamentos há anos, e o card teria sido produzido pela própria tropa para chamar a atenção da cúpula do comando-geral, já que a situação seria considerada “insustentável”.

A 14ª CIPM atende sete bairros entre a Península Itapagipana e o Subúrbio Ferroviário de Salvador. A coluna solicitou posicionamento da Polícia Militar, mas sem resposta.

Tropa da 14ªCIPM denuncia abusos de comandante

Tropa da 14ªCIPM denuncia abusos de comandante por Reprodução
14ª CIPM Lobato por Reprodução/Google Street View
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Policiais militares fizeram resgate em Juazeiro por Divulgação/Polícia Militar
Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa por Reprodução/TV Bahia
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa por Reprodução/TV Bahia
Acidente deixa três policiais militares feridos na Av. Gal Costa por Reprodução/TV Bahia
Estreia do Vitória na Sul-Americana vai contar com reforço de 266 policiais militares por Divulgação/PM-BA
BA-VI de domingo (23) terá 476 policiais militares por Divulgação/BEPE
Policiais militares por Divulgação
Policiais militares foram presos em operação da Polícia Civil por Poliana Lima/Polícia Civil
Policiais militares por Joá Souza/GOVBA
Policiais militares acompanham a movimentação na região da Rodoviária por Foto: Alexandre lyrio/CORREIO
Policiais militares faziam a segurança do local. por Tiago Caldas/CORREIO
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Polícia Militar por Shutterstock
Entre janeiro e maio de 2025, o patrulhamento ostensivo promovido pela Polícia Militar e o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil resultaram nas apreensões de 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. por Feijão Almeida/ GOVBA
Polícia Militar reforçou o policiamento durante a tarde na Praça Ana Lúcia Magalhães por Elaine Sanoli/CORREIO
Parto ocorreu na 39ª Companhia Independente da Polícia Militar por Divulgação/39ª CIPM
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
MPBA e SSP deflagram três operações contra policiais militares investigados por homicídios no sudoeste baiano por Divulgação MP-BA / SSP-BA
Parte de prédio desaba no bairro do Lobato por Gil Santos/CORREIO
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
Rua João de Deus, no Lobato por Reprodução/Google Street View
Ataque aconteceu no Lobato por Ana Lucia Albuquerque
Comerciante não paga taxa e tem carro incediado por traficantes no Lobato por Divulgação
Comerciante não paga taxa e tem carro incediado por traficantes no Lobato por Divulgação
No Lobato, moradores também não respeitam as medidas de isolamento e proteção contra o coronavírus exigidas pelas autoridades. por Nara Gentil/CORREIO
Comércio no Lobato. por Nara Gentil/CORREIO
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Câmeras corporais de policiais na Bahia por Reprodução
Câmeras corporais de policiais na Bahia por Reprodução
Câmeras corporais de policiais na Bahia por Reprodução
Homem agrediu policiais militares durante a abordagem por Reprodução
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Policiais realizam operação hoje por Alberto Maraux/SSP
Policiais do Core participaram em ação por Reprodução
Policiais do Core participaram da ação por Reprodução
Policiais flagrados agredindo moradores em Salvador por Reprodução
Policiais foram flagrados agredindo moradores em Salvador por Reprodução
Policiais estavam nas ruas durante o confronto por Reprodução
Policiais estavam nas ruas durante o confronto por Reprodução
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação reúne forças policiais por Divulgação
marina silva/arquivo correio por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Helicóptero fez cerco contra policiais por Reprodução
Policiais salv por Divulgação
Policiais entraram em luta corporal com moradores do Parque Ecológico por Reprodução
Policiais entraram em luta corporal com moradores do Parque Ecológico por Reprodução
Policiais entraram em luta corporal com moradores do Parque Ecológico por Reprodução
Policiais entraram em luta corporal com moradores do Parque Ecológico por Reprodução
Policiais entraram em luta corporal com moradores do Parque Ecológico por Reprodução
Policiais entraram em luta corporal com moradores do Parque Ecológico por Reprodução
Policiais da 53ª CIMP desmontam barreira do tráfico em Mata de São João por 53ª CIMP
Policiais da 53ª CIMP desmontam câmera do tráfico camuflada por 53ª CIPM
Policiais retiram barreira posta por facção em Mata de São João por 53ª CIMP
Policiais retiram barreira posta por facção em Mata de São João por 53ª CIMP
Policiais apagam inscrições de facção em Mata de São João por 53ª CIMP
Policiais apagam inscrições de facção em Mata de São João por 53ª CIMP
Vítima foi socorrida por populares e policiais por Reprodução/Redes Sociais
Moradore acusam policiais de destruírem câmeras por Divulgação
Policiais identificaram o uso irregular de uma área destinada à agricultura familiar para a fabricação clandestina de espadas juninas por Divulgação/ Ascom- PCBA
Adolescente foi levado por policiais após invadir condomínio por Reprodução
Tenente-coronel é acusado de assédio sexual e moral contra uma major e outras policiais por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Mais de 40 policiais foram presos na Bahia nos últimos dois anos por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Moradores acusam policiais militares pelo disparo que matou Luiza Silva dos Santos por Marina Silva/CORREIO
BA-VI de domingo (23) terá 476 policiais militares por Divulgação/BEPE
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Policiais apreenderam carros por Divulgação
Policiamento por Maysa Polcri/CORREIO
Policiais militares da 37ª CIPM prenderam um suspeito de tráfico, na noite de terça-feira (22), no Curuzu. por Divulgação / PM-BA
Policiais começam a atuar a partir desta terça-feira (22) por Arisson Marinho/CORREIO
Premiação será paga a policiais por Divulgação
Policiais tentam conter manifestantes em protesto por Arisson Marinho / CORREIO
Policiais resgataram mulher no Dique por Divulgação / Ascom PM
Policiais em movimentação por Marina Silva/CORREIO
Policiais negociaram liberação por Reprodução/TV Bahia
Homem foi resgatado por policiais por Reprodução
Moradores denunciam atividade de policiais militares dentro de condomínio em Feira de Santana por Reprodução/Redes Sociais
Uma pistola foi apreendida por policiais militares no Cabula por Divulgação/PM
Carlos era primo do menino Joel, também morto por policiais por MARINA SILVA/CORREIO
Joel acredita que policiais sairão do júri algemados por Marina Silva
Policiais cumprem mandados nesta quinta-feira por Humberto Filho/Cecom Imprensa MP-BA
Policiais por Alberto Maraux/SSP
Família de Robson acusa policiais militares de execução em Santa Mônica por Reprodução
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
Homem foi localizado por policiais militares por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Policiais militares do Bope e da 18ª CIPM apreenderam uma arma de fogo e drogas no final da manhã desta sexta-feira (16) por Divulgação
1 de 105
Tropa da 14ªCIPM denuncia abusos de comandante por Reprodução

Leia mais

Imagem - Empresário condenado pela morte da esposa ficou três meses escondido na Bahia

Empresário condenado pela morte da esposa ficou três meses escondido na Bahia

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - Flanelinhas do CV: integrantes da facção exploram estacionamento no Rio Vermelho

Flanelinhas do CV: integrantes da facção exploram estacionamento no Rio Vermelho

Mais recentes

Imagem - A Inteligência Artificial tem limites — e eles começam no ser humano

A Inteligência Artificial tem limites — e eles começam no ser humano
Imagem - A perseguição na 14ª CIMP, o “traficante invisível” e os assaltos no amanhecer

A perseguição na 14ª CIMP, o “traficante invisível” e os assaltos no amanhecer
Imagem - China consumiu um terço dos carros do mundo em 2025; foram mais de um por segundo

China consumiu um terço dos carros do mundo em 2025; foram mais de um por segundo

MAIS LIDAS

Imagem - Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira
01

Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira

Imagem - Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?
02

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Justiça manda prender cantor João Lima após vídeos de agressões contra a esposa
03

Justiça manda prender cantor João Lima após vídeos de agressões contra a esposa

Imagem - Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado
04

Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado