Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Ele tinha dupla nacionalidade e vivia na capital baiana há 14 anos com a família

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:00

Americano é morto durante tentativa de assalto em Brotas
Americano é morto durante tentativa de assalto em Brotas Crédito: Reprodução

Natural da Costa do Marfim, Abissa Kobenan Nketttia, de 57 anos, tinha dupla nacionalidade. Cidadão americano, ele atuava como investidor na cidade de Wisconsin, localizada na região norte dos Estados Unidos. Casado com uma baiana, o estrangeiro vivia em Salvador havia 14 anos.

“Ele ficava aqui e lá. Todos os anos vinha duas vezes para ficar com a mulher e o filho autista, de sete anos. Era uma pessoa muito querida, trabalhadora, tudo o que fazia era pela família. Estamos todos arrasados”, declarou Laís Daltro, sobrinha da vítima.

Em Salvador, Abissa morava no Condomínio Parque das Chácaras, localizado na Avenida Dom João VI. O crime ocorreu em frente a uma das entradas do condomínio, no momento em que a vítima retornava para casa.

A ação foi registrada por uma câmera de segurança do próprio condomínio. Nas imagens, é possível ver o momento em que Abissa é abordado por dois homens em uma motocicleta.

Durante a abordagem, houve luta corporal, e ele acabou sendo baleado. Os suspeitos fugiram do local. “Eles não levaram nada, porque ele jogou a bolsa e os pertences para tentar se proteger”, relatou Laís. Pedestres e motociclistas que passavam pela via tentaram socorrer o americano, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) foram acionados, e o policiamento foi reforçado na região. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e realiza diligências para identificar a autoria do crime. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Procurado, o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro enviou uma nota informando que acompanha de perto as investigações das autoridades locais. “Estamos de prontidão para fornecer toda a assistência consular necessária. A segurança dos cidadãos americanos é nossa principal prioridade”, diz o comunicado.

Nota na íntegra

“O Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro está ciente do caso envolvendo a morte de um cidadão norte-americano no dia 20 de janeiro, em Salvador. Estamos acompanhando de perto as investigações das autoridades locais sobre o ocorrido e estamos de prontidão para fornecer toda a assistência consular necessária. A segurança dos cidadãos americanos é nossa principal prioridade. Por questões de privacidade e respeito à família durante este momento difícil, não temos comentários adicionais.”

