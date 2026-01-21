SALVADOR

Americano morto ao reagir a assalto voltava de mercado e foi baleado na porta de casa

Moradores relatam rotina de violência na região

Bruno Wendel

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:24

Americano é morto em tentativa de assalto em Brotas Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Os resquícios de sangue em frente a uma das entradas do Condomínio Parque das Chácaras, em Brotas, marcam a violência que ceifou a vida do americano Abissa Kobenan Nketttia, de 57 anos. Com residência fixa em Salvador, ele foi vítima de uma tentativa de assalto quando voltava para casa e foi abordado por dois homens em uma motocicleta na noite desta terça-feira (20).

“Como de costume, ele foi ao mercado GBarbosa do Engenho Velho comprar pão e frutas. Pegou um mototáxi e, quando se aproximava do condomínio, testemunhas disseram que os bandidos anunciaram o assalto, mas ele reagiu, arremessando a mochila. Foi nesse momento que ele foi baleado, como mostram as imagens”, contou a sobrinha da vítima, Laís Daltro, de 30 anos.

Americano é morto em tentativa de assalto em Brotas 1 de 15

A ação foi registrada por uma câmera de segurança do próprio condomínio, onde Abissa morava com a esposa e um filho autista, em frente ao Colégio Nossa Senhora da Conceição, na Avenida Dom João VI. Nas imagens, é possível ver o momento em que ele é abordado por dois homens em uma motocicleta.

Durante a abordagem, houve luta corporal, e Abissa acabou sendo baleado. Os suspeitos fugiram do local. “Eles não levaram nada, porque ele jogou a bolsa e os pertences para tentar se proteger”, relatou Laís. Pedestres e motociclistas que passavam pela via tentaram socorrer o americano, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Americano é morto em tentativa de assalto em Brotas 1 de 15

Moradores da região afirmam que o trecho onde ocorreu o crime é frequentemente alvo de ações criminosas. “Minha sogra tinha acabado de chegar quando teve uma arma apontada para a cabeça. O ladrão dizia: ‘Passa tudo, passa tudo’. Ela entregou a bolsa e ainda levou uma coronhada”, contou uma moradora. “Aqui estão levando até bicicletas. Não faz muito tempo que um rapaz foi deixado desacordado porque não quis entregar a bike”, relatou outro morador.

Policiais militares da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) foram acionados, e o policiamento foi reforçado na região. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e realiza diligências para identificar a autoria do crime. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Procurado, o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro enviou uma nota: “Estamos acompanhando de perto as investigações das autoridades locais sobre o ocorrido e estamos de prontidão para fornecer toda a assistência consular necessária. A segurança dos cidadãos americanos é nossa principal prioridade”, diz o comunicado.

Leia a nota na íntegra: