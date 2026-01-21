Acesse sua conta
Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Vítima foi abordada por dois homens em uma moto

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:51

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um norte-americano foi morto a tiros após reagir a um assalto na Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, em Salvador, na noite de terça-feira (20). A vítima foi identificada como Abissa Kobenan Nketttia, de 57 anos.

Imagens de câmeras de segurança de um condomínio registraram o crime. Na gravação, é possível ver o momento em que a vítima sai de uma padaria e é abordada por dois homens em uma motocicleta.

Eles entram em luta corporal, e Abissa é baleado. Os suspeitos fugiram do local. Pedestres e motociclistas que passavam pela via tentaram socorrer o imigrante, mas ele não resistiu aos ferimentos. 

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e realiza ações para identificar a autoria do crime. Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo. 

Ainda não há confirmação se o americano estava em Salvador de passagem ou se morava na capital. 

