Colisão entre motos deixa três mortos em BR na Bahia

Esther Morais
Publicado em 10 de março de 2026 às 10:41
Uma colisão frontal entre duas motos no km 67 da BR-367, na altura de Porto Seguro, no sul da Bahia, deixou três mortos na noite de segunda-feira (9). O acidente ocorreu por volta das 20h, conforme registro da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Uma das vítimas foi identificada como Jodilson Souza Santos, de 44 anos, e as outras duas pessoas ainda estão sem identificação formal, segundo a Polícia Civil.
A 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro registrou o caso. Foram expedidas as guias para perícia e remoção dos corpos.
PRF em ação