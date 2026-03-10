RODOVIA

Colisão entre motos deixa três mortos em BR na Bahia

Acidente ocorreu na noite de segunda (9)

Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:41

Acidente ocorreu na BR-367 Crédito: DNIT/Divulgação

Uma colisão frontal entre duas motos no km 67 da BR-367, na altura de Porto Seguro, no sul da Bahia, deixou três mortos na noite de segunda-feira (9). O acidente ocorreu por volta das 20h, conforme registro da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Uma das vítimas foi identificada como Jodilson Souza Santos, de 44 anos, e as outras duas pessoas ainda estão sem identificação formal, segundo a Polícia Civil.

A 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro registrou o caso. Foram expedidas as guias para perícia e remoção dos corpos.