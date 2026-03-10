CHAPADA DIAMANTINA

Preço para visitação no Morro do Pai Inácio sofre aumento; veja novos valores

Reajuste também vale para o Parque Natural Municipal do Riachinho

Publicado em 10 de março de 2026 às 11:08

Vista do Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina Crédito: Adriano Kirihara/Divulgação

A visitação ao Morro do Pai Inácio, um dos principais cartões-postais da Chapada Diamantina, terá novos valores a partir de 6 de abril. O reajuste foi anunciado pela Prefeitura de Palmeiras, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAP).

Conforme o comunicado, a taxa de visitação passará a custar R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Os novos valores serão aplicados tanto no Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio quanto no Parque Natural Municipal do Riachinho.

O reajuste gerou debate entre visitantes e moradores da região. Em comentários nas redes sociais, algumas pessoas afirmam concordar com a cobrança, desde que os recursos sejam revertidos para melhorias na infraestrutura e na preservação ambiental.