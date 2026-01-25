Acesse sua conta
China consumiu um terço dos carros do mundo em 2025; foram mais de um por segundo

No entanto, o modelo e o fabricante que mais venderam globalmente são japoneses

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:00

Com 4,13 m de comprimento, 6 cm a mais que o Volkswagen Polo, o Geely EX2 é 100% elétrico
Recém-lançado no Brasil, o Geely EX2, um compacto elétrico, liderou as vendas na China em 2025 Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

Há 17 anos, a China é o maior mercado de automóveis do mundo. Apenas no ano passado, foram comercializados 34,4 milhões de veículos. Na prática, os chineses consumiram cerca de 30% do mercado global e foram vendidos no país mais de um carro por segundo no período. A alta em relação ao ano anterior foi de 9,4%.

O modelo mais vendido no país asiático foi o Geely EX, com 465.775 unidades. Como comparação, a Volkswagen, vice-líder do mercado brasileiro, vendeu, somando todos os seus modelos, 436.297 veículos no Brasil no ano passado, volume próximo ao comercializado apenas do Wuling Hongguang Mini EV na China: 435.599 carros.

Na terceira posição, e fechando o trio de modelos elétricos, ficou o Tesla Model Y com 425.337 unidades. Na sequência, dois sedãs: BYD Qin Plus (387.315) e Nissan Sentra (320 mil), respectivamente quarto e quinto colocados.

MAIOR EXPORTADOR DO MUNDO

Além de ser o maior produtor e consumidor, a China também foi o maior exportador de veículos do mundo em 2025. No ano passado, o crescimento foi de 21,1%, e o volume de carros produzidos no país e enviados para outros mercados superou os 7 milhões de exemplares.

Desse total, 2,6 milhões foram de eletrificados e a Chery foi a montadora que mais enviou para o exterior: 1,34 milhões. Como comparação, todos fabricantes instalados no Brasil exportaram, juntos, 529 mil unidades no ano passado.

JAPONESES NÃO PERDEM PROTAGONISMO

Apesar da ascensão chinesa, o Japão ainda é uma potência. Alguns países ainda estão contabilizando os números, mas a Toyota fechará mais um ano na liderança global e o RAV4, um SUV da marca, será coroado como o automóvel mais vendido no mundo em 2025.

A Toyota liderou o mercado global por mais um ano
O Toyota RAV4 foi o veículo mais comercializado no mundo ano passado Crédito: Divulgação

CONCESSIONÁRIA JETOUR NA BAHIA

O conglomerado automotivo Chery, que já atua com a marca homônima em parceria com a Caoa, com a Omoda e com a Jaecoo, vai estrear uma nova montadora no país, a Jetour.

E, em Salvador, a companhia chinesa será representada pelo Grupo Paraguassu, que opera em diversas cidades do estado com a Chevrolet e na capital com a Kia.

A concessionária está sendo finalizada na Avenida Heitor Dias, ao lado da Retirauto - tradicional revendedora da Chevrolet. A expectativa do Grupo Paraguassu é iniciar a pré-venda no próximo mês e realizar as entregas a partir de março.

A Jetour vai comercializar no mercado brasileiro o T1, SUV com propulsão híbrida
Grupo da Chevrolet Retirauto e Kia Avanta terá Jetour em Salvador Crédito: Divulgação

OS SUVS HÍBRIDOS DA CHINESA

No anúncio oficial da Jetour no Brasil, que acompanhei recentemente, os executivos confirmaram que a estreia da marca será com três veículos: S06, T1 e T2.

O primeiro tem um aspecto crossover e apelo urbano, seguindo a estética aplicada em concorrentes. Os outros dois seguem um estilo mais robusto, similar ao do Jeep Renegade, Ford Bronco Sport e Land Rover Defender, com características off-road destacadas.

Em comum, o trio utiliza propulsão híbrida plug-in. A garantia é de sete anos, com um a mais para a bateria e para o motor elétrico. Até o final do ano, a Jetour promete mais três lançamentos.

RAM DIVULGA PREÇOS DA DAKOTA

Anunciada no ano passado, a Ram Dakota foi finalmente precificada: R$ 289.990 (Warlock) e R$ 309.990 (Laramie). Apesar de ambas contarem com tração 4x4, a primeira opção tem apelo mais voltado para o off-road, enquanto a topo de linha é oferecida com mais sofisticação na cabine e detalhes cromados na carroceria.

O motor é o mesmo: 2.2 litros turbodiesel que entrega 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. Esse propulsor é gerenciado pelo câmbio automático de oito marchas. Produzida na Argentina, a picape média pode carregar até 1.020 kg, rebocar até 3.500 kg e a caçamba comporta 1.210 litros. Como comparação, a Rampage custa a partir de R$ 228.990.

A Dakota será um dos primeiros lançamentos de 2026
A nova Dakota chegará às concessionárias nas próximas semanas Crédito: Divulgação

NETFLIX: OS BASTIDORES DA F1

A Netflix anunciou que a oitava temporada de 'Drive to Survive', série da plataforma de streaming, está programada para chegar no dia 27 de fevereiro.

A estreia do programa com os bastidores da temporada de 2025 acontece uma semana antes do primeiro grande prêmio deste ano, em Melbourne, na Austrália.

