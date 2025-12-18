AUTOS

Atualizado, Volkswagen Jetta GLI continua agradando quem gosta de dirigir

Produzido no México, sedã da Volkswagen ganhou alterações visuais na linha 2026

Antônio Meira Jr.

De Los Angeles, Estados Unidos Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:30

A dianteira do Jetta GLI foi atualizada e ficou mais esportiva. O sedã tem rodas de 18 polegadas e pinças de freio vermelhas Crédito: Antônio Meira Jr.

Os SUVs estão em ascensão, mas a dirigibilidade dos sedãs continua sendo uma das mais apuradas do mercado. Por isso, eles seguem com clientes cativos e passam por atualizações para atrair novos públicos. A Volkswagen é uma das marcas que continuam apostando na categoria e apresentou no Brasil a linha 2026 do Jetta.

Para o país, o fabricante alemão escolheu a configuração esportiva GLI. O sedã de três volumes - capô, cabine e porta-malas - recebeu uma atualização visual assinada por um brasileiro. O responsável foi Thiago Carfi, gerente do estúdio de design exterior da marca para as Américas, sediado na Califórnia. Segundo ele, o desafio era ampliar a esportividade do Jetta - objetivo que, de fato, foi alcançado.

Aproveitando uma viagem para a cobertura do Salão de Los Angeles, foi possível avaliar o Jetta GLI na Califórnia. E isso não foi por acaso: o modelo vendido nos Estados Unidos é o mesmo oferecido no Brasil, já que a produção para todo o continente americano é concentrada no México. A surpresa ficou por conta de um encontro nos bastidores da mostra californiana. Durante uma conversa com José Carlos Pavone, chefe de design da Volkswagen para as Américas, veio a revelação: “O cara que desenhou essa atualização está aqui”.

Bastidores à parte, a boa mecânica do GLI foi mantida. O sedã é equipado com motor 2.0 turbo a gasolina, que entrega 231 cv de potência e quase 35,7 kgfm de torque. Para o Brasil, a transmissão é automática, de dupla embreagem e sete marchas. Já nos Estados Unidos, há a opção de câmbio manual de seis marchas sem custo adicional. As duas configurações foram testadas, e o conjunto agrada em ambas.

Para os puristas, a possibilidade de trocar as marchas manualmente é um atrativo. No entanto, no mercado brasileiro - em que o Jetta tende a ser um carro para todas as ocasiões, custando R$ 269.990 - a ausência do pedal de embreagem facilita bastante a rotina diária. Ainda assim, é possível fazer trocas manuais pelo deslocamento da alavanca para a esquerda ou pelas aletas atrás do volante.

Em ambos os casos, o motorista pode ajustar o comportamento do carro por meio dos modos de condução, que variam do econômico ao esportivo - neste último, até o som do motor é alterado.

A Volkswagen utiliza no Jetta a mesma plataforma do Golf. Assim, o GLI do sedã e o GTI do hatchback compartilham a mesma base, o que ajuda a explicar a boa interação dinâmica que ambos oferecem ao condutor.

O sedã acelera de zero a 100 km/h em apenas 6,6 segundos e seu bagageiro tem capacidade para 510 litros Crédito: Antônio Meira Jr.

O RECHEIO DO GLI

No Brasil e nos Estados Unidos, os equipamentos são basicamente os mesmos. O sedã traz teto solar, banco do motorista com ajustes elétricos (e três memórias), além de ventilação para os assentos dianteiros. O ar-condicionado é de duas zonas, há carregador por indução e iluminação ambiente com mais de dez opções de cores.

Entre os recursos de auxílio à condução estão alerta de ponto cego - que indica a presença de veículos ao mudar de faixa -, aviso de colisão frontal com frenagem autônoma e piloto automático adaptativo com assistente para trânsito intenso. Nesse modo, o sistema é capaz de parar completamente o carro e retomar a aceleração de forma autônoma quando o fluxo volta a andar.

Um detalhe curioso que reflete a diferença entre os mercados: enquanto no Brasil o sedã conta com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, nos Estados Unidos esse equipamento não é oferecido.

GTI É MAIS CARO

Além da plataforma, GLI e GTI compartilham o motor da família EA888. No entanto, no hatch esportivo o propulsor recebe uma calibração mais agressiva, entregando 265 cv de potência e 41,5 kgfm de torque.

Acoplado ao câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas banhado a óleo, o Golf GTI acelera de zero a 100 km/h em 5,9 segundos, segundo a Volkswagen. O GLI faz o mesmo percurso em 6,6 segundos.