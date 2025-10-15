Acesse sua conta
Ford F-150 Tremor: como é dirigir a nova picape de R$ 580 mil

Com maior aptidão off-road, o utilitário tem o mesmo motor V8 e câmbio de 10 marchas do Mustang; assista ao vídeo

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:30

Ford F-150 Tremor
Ford F-150 Tremor Crédito: Divulgação

Além da Maverick, a F-150 ganhou a configuração Tremor no mercado brasileiro. Com visual imponente, realçado por detalhes em laranja na carroceria e na cabine. Com maior altura do solo (27,7 centímetros) e ângulos de entrada e saída ampliados em relação à versão Lariat, os seus recursos voltados para o off-road incluem suspensão exclusiva, pneus todo-terreno, protetores metálicos inferiores, bloqueio eletrônico do diferencial traseiro e diferencial dianteiro Torsen com escorregamento limitado.

Ford F-150 Tremor

Ampla, a cabine oferece luxo e muita tecnologia por Divulgação
Detalhes em laranja remetem à nova configuração por Divulgação
A tampa da caçamba pode ser aberta de duas formas por Divulgação
1 de 3
Ampla, a cabine oferece luxo e muita tecnologia por Divulgação

A F-150 Tremor conta também com tecnologias que facilitam a condução em trilhas, como o piloto automático off-road com função “one pedal drive” e o assistente de curvas off-road. Outra novidade é o Pro Power Onboard, gerador embarcado com tomadas de 127 V que permite alimentar equipamentos e ferramentas elétricas, muito útil em diferentes situações no campo. A cabine traz ainda botões customizáveis no teto para a instalação de acessórios.

Seu trem de força é o mesmo da Lariat: motor Coyote 5.0 V8 aspirado, que entrega 405 cv de potência e 56,7 kgfm de torque, e câmbio automático de 10 marchas. Esse conjunto é associado a um sistema de tração 4WD inteligente.

