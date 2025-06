AUTOS

Pelo mesmo preço, Ford Maverick ganha configuração mais robusta

Renovada, a picape tem no total três versões que custam a partir de R$ 219.900

Antônio Meira Jr.

Da Villa La Angostura, Argentina* Publicado em 18 de junho de 2025 às 14:10

Atualizada, a picape produzida no México ganhou uma configuração com apelo aventureiro Crédito: Divulgação

A Ford é uma referência global em picapes. A maior delas, a F-150 é líder da categoria há 45 anos nos Estados Unidos. No Brasil, sua principal representante é a Ranger, que cresceu quase 60% nas vendas ano passado. A terceira opção é a Maverick, que chegou ao mercado brasileiro em 2022 e até então teve uma atuação discreta.>

No entanto, a Ford quer ampliar as vendas do modelo com carroceria monobloco - diferentemente da Ranger e da F-150, que utilizam cabine sobre chassis. Para isso, apresentou duas configurações inéditas, a Lariat Black e a Tremor. A primeira é oferecida por R$ 219.900, mais barata do que a Lariat FX4, que foi lançada há três anos por R$ 239.990. A nova versão tem inclusive mais equipamentos, como teto solar e câmera 360 graus.>

Outra novidade é a Tremor, versão que deixou a Maverick mais parruda. Mais alta, ela teve a suspensão retrabalhada, tem recursos exclusivos e pneus de uso misto. Para completar, foi feito um trabalho no visual para reforçar o aspecto aventureiro, incluindo a grade dianteira exclusiva e detalhes na cor laranja.>

As duas opções utilizam tração integral. No entanto, a Lariat Black é do tipo AWD, na Tremor, é 4WD. Em resumo, ambas oferecem tração sob demanda nas quatro rodas, porém, na Tremor o motorista pode, por meio de um botão no console central, dividir igualmente a força entre os eixos. >

Outro atributo dessa opção é o diferencial traseiro, que possui torque vetorizado e bloqueio eletrônico, ajudando a picape a ter mais tração e equilíbrio.>

Porém, ambas utilizam o mesmo conjunto motriz: motor 2 litros turbo associado a um câmbio automático de oito velocidades. De acordo com a Ford, o propulsor entrega 253 cv de potência e 38,7 kgfm de torque e foi recalibrado para entregar mais torque em baixas rotações.>

EXPERIÊNCIA >

Minha experiência com a versão Tremor foi com pista molhada, entre o Lago Hermoso e a Villa La Angostura, na região de Bariloche, na Argentina. Como a temperatura nessa época chega a ser negativa, foi uma boa oportunidade para avaliar diversos recursos, desde o aquecimento de banco até os modos de condução, principalmente o Escorregadio. Além dele, a picape conta com o Eco, Esportivo e Off-road.>

A dinâmica da Maverick é um dos seus pontos fortes e remete a um carro de passeio. O mérito da engenharia fica nítido na direção elétrica, é muito bem calibrada e a suspensão é McPherson na frente e Multilink atrás. Graças a um novo ajuste, mais firme, o utilitário passa muito bem por irregularidades no piso, minimizando solavancos e impactos na cabine.>

Em São Paulo, rodei com a Lariat Black e gostei do novo astral interno, com os novos quadros de instrumentos (8 polegadas) e central multimídia (13,2 polegadas) - também presente na Tremor. Ambas também ganharam um recurso para controlar trailers ou outro equipamento acoplado ao reboque. >

As duas versões possuem sete airbags, bons equipamentos de auxílio à condução - aviso de objetos no ponto cego e alerta de colisão são fundamentais para quem vai guiar uma picape na cidade. Sob o assento traseiro há bastante espaço para objetos.>

Em qualquer versão, a caçamba do utilitário tem capacidade para 943 litros Crédito: Divulgação

DE OLHO NO RIVAL>

Esse novo posicionamento deixa a Maverick bastante competitiva na comparação com a sua principal rival, a Rampage. O modelo da Ram custa entre R$ 242.990 (Big Horn) e R$ 299.990 (R/T).>

A Ram oferece dois motores turbo, diesel e gasolina. A Ford confirmou que a configuração híbrida continuará sendo oferecida e chegará às concessionárias no segundo semestre. >