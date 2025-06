AUTOS

Kona híbrido mira o Toyota Corolla Cross; conheça o SUV da Hyundai

Confira também a opinião do especialista sobre a trajetória da BYD na Bahia

Antônio Meira Jr.

Publicado em 1 de junho de 2025 às 11:00

O Kona é a aposta da Hyundai contra o Toyota Corolla Cross. SUV custa a partir de R$ 214.990 Crédito: Divulgação

Depois que fez um acordo com a Caoa e assumiu a operação completa no Brasil, que inclui produção, distribuição e importação, a Hyundai tem apresentado várias novidades. >

Os principais lançamentos desta nova fase foram o Ioniq 5, o Palisade e agora o Kona, SUV híbrido do porte do Toyota Corolla Cross. Na comparação com seu rival, líder do segmento, o Hyundai tem melhor desempenho.>

As versões Ultimate (R$ 214.990) e Signature (R$ 234.990) são equipadas com motor 1.6 litro aspirado com injeção direta de gasolina associado à transmissão de seis velocidades e a um motor elétrico com bateria principal de íons de lítio e capacidade de 1,32 kWh. A potência máxima combinada é de 141 cv, enquanto o torque máximo combinado do veículo é de 27 kgfm. >

De acordo com a aferição do Inmetro, o consumo urbano é de 18,4 km/l e o rodoviário de 16 km/l, médias bem expressivas frente à concorrência direta.>

Como comparação, a Toyota oferece apenas uma versão híbrida para o Corolla Cross, a XRX, que custa R$ 219.890.>

Tecnológica, a cabine pode contar com para-brisa acústico, banco elétrico e teto solar Crédito: Divulgação

HÍBRIDO BEM EQUIPADO

O Kona é muito bem equipado e, entre os itens de segurança, se destacam: assistente de frenagem autônomo, monitoramento de tráfego cruzado traseiro, assistente de ponto cego, farol alto adaptativo, alerta de saída segura, assistente de permanência e centralização em faixa, controle de cruzeiro adaptativo e sensor de estacionamento estão disponíveis para ambas as versões. >

Na versão Signature, adicionam-se ainda a câmera 360 graus e a câmera para monitoramento de ponto cego. Essa configuração ainda tem teto solar elétrico e luz ambiente configurável de até 64 cores. Nela, o para-brisa é acústico e o porta-malas tem acionamento elétrico, configurável em quatro níveis de altura de abertura, para melhor se adaptar ao alcance de cada condutor.>

Com 4,35 metros de comprimento, o SUV tem bagageiro com capacidade para 407 litros Crédito: Divulgação

BYD: REPARAÇÃO NECESSÁRIA

Conturbada é a melhor palavra para definir a atuação da BYD na Bahia. A grande empresa chinesa atua em diversos negócios, de mobilidade até equipamentos para geração de energia. >

No estado, sua atuação é confusa desde a implantação do VLT do subúrbio ferroviário. A companhia fazia parte do projeto original, batizado como Consórcio Metrogreen Skyrail, e que terminou em um distrato com o Governo do Estado em 2023. >

Por conta do atraso, é gerado um desconforto diário para milhares de soteropolitanos que dependem desse transporte. Afinal, os trens que cumpriam esse papel foram desativados em 2021.>

BYD: PROCESSADA PELO MPT

Depois de uma negociação complexa no final de 2023, a fábrica que pertenceu à Ford em Camaçari está sob o domínio da BYD e, desde o segundo semestre do ano passado, tem sido alvo de denúncias sobre os métodos de gestão aplicados aos operários. >

Nesta semana, o Ministério Público do Trabalho (MPT) anunciou que está processando a BYD por trabalho escravo e tráfico de pessoas. O MPT pede condenação da empresa e de duas empreiteiras contratadas por ela no valor de R$ 257 milhões. É uma situação gravíssima. >

Ao invés de convocar uma entrevista coletiva em Camaçari para dar satisfação à sociedade, o vice-presidente da BYD no país, Alexandre Baldy, disse nesta semana, durante um evento de atualização de um veículo da marca em São Paulo, que a fábrica será inaugurada dia 26 de junho. Baldy discursa como se estivesse tudo dentro da normalidade. Uma lástima o comportamento da BYD diante dessas situações.>

FASTBACK: O SUV COUPÉ DA FIAT

A ideia da Fiat para um SUV coupé foi apresentada pela primeira vez no último Salão do Automóvel de São Paulo, no final de 2018. A expectativa inicial era produzir um veículo com a mesma base da Toro, mas o mercado mudou e a empresa adaptou o projeto como um variante do Argo e do Cronos.>

Dessa forma, nasceu o Fastback, que chegou ao mercado em outubro de 2022 e que, desde o ano passado, é oferecido também em uma configuração híbrida. Rodei recentemente com o modelo na versão Impetus (R$ 165.990) com essa propulsão, que combina o motor 1 litro turbo (130 cv) com um propulsor elétrico e uma bateria de 12 Volts, e assim transformam o Fastback em um híbrido leve. >

O SUV anda bem, mas não é tão econômico quanto um híbrido pleno, fez 12 km/l de gasolina em trechos urbanos. Entre os pontos positivos estão o amplo porta-malas (600 litros) e, na parte negativa, alguns encaixes e materiais do painel frontal poderiam ser melhores.>

Produzido em Minas Gerais, o Fastback é um SUV com carroceria estilo coupé Crédito: Divulgação

