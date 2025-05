ATUALIZADO

Porsche 911 ganha uma inédita versão híbrida; confira a aceleração e os preços

Carro esporte alemão também é oferecido em versões com câmbio manual

Antônio Meira Jr.

De Mogi Guaçu, São Paulo* Publicado em 27 de maio de 2025 às 12:00

A configuração GTS é a primeira com conjunto motriz híbrido do 911 Crédito: Divulgação

O 911 é o modelo mais emblemático e longevo da Porsche. Sempre produzido em Zuffenhausen, um distrito de Stuttgart na Alemanha, está no mercado desde 1964 e por seis décadas consegue se manter como referência entre os carros esporte e um objeto de desejo para quem procura um estilo apurado de condução.>

Desde o lançamento, o fabricante alemão já lançou oito gerações do automóvel e a atualização da última delas acaba de desembarcar no mercado brasileiro. É a 992.2, marcada pela introdução da primeira opção híbrida, disponível na configuração GTS, e a oferta de uma opção com câmbio manual, a Carrera T.>

Dessa forma, começando com a versão Carrera, que ganhou um novo turbocompressor, o intercooler foi atualizado e o sistema de freios redimensionado. Para quem busca uma experiência purista e emocional ao volante, o Carrera T é a melhor escolha. >

Baseado no Carrera, ele se diferencia por contar com câmbio manual de seis velocidades. E o que seria impensável há alguns anos, é uma realidade: a caixa de marchas manual é mais cara do que a automática. Além disso, diversas medidas de redução de peso foram aplicadas e itens que elevam o comportamento dinâmico foram agregados.>

Porsche 911 GTS 1 de 4

A ELETRIFICAÇÃO CHEGOU>

Na era da eletrificação, a Porsche incorporou no Carrera GTS o maior salto tecnológico da nova geração. É o primeiro 911 híbrido da história e envolveu uma enorme responsabilidade, afinal, é o produto mais icônico da empresa. A engenharia trabalhou em um sistema que une um turbocompressor elétrico, com uma bateria leve e um segundo motor elétrico integrado à transmissão de oito velocidades.>

O resultado é digno do 911: 541 cv de potência e 62,2 kgfm de torque. Com isso, o GTS acelera de zero a 100 km/h em apenas 3 segundos e alcança os 312 km/h. Um dos segredos para esse desempenho é o peso do veículo: 1.595 kg. Lembrando que esse Porsche tem um pesado motor de 3.6 litros de seis cilindros no estilo boxer montado atrás do eixo traseiro e ainda agregou na sua carroceria o sistema elétrico suplementar.>

Para o Carrera e a sua variante T, o motor é um boxer biturbo de seis cilindros e 3 litros. Ele entrega 394 cv de potência e desenvolve 45,8 kgfm de torque. O que muda é a transmissão, o Carrera utiliza um sistema automático de oito marchas e o Carrera T uma caixa manual de seis. >

No entanto, mesmo sendo manual, essa transmissão não é simples e possui recursos que tornam a condução mais emocional. Ao reduzir as marchas, uma função de aceleração intermediária (auto-blip) pode ser selecionada para compensar automaticamente e de forma específica as diferenças de velocidade entre o motor e a caixa de câmbio e isso evita a necessidade de realizar o punta-taco. >

Um detalhe interessante: a aceleração de zero a 100 km/h da transmissão automática é mais rápida. É feita em 4,1 segundos, 0,4 s a menos que no carro com câmbio manual (4,5 segundos). Já a velocidade final é maior no Carrera T: 295 km/h contra 294 km/h do Carrera.>

Para quem pretende levar o 911 para as pistas a melhor opção é o GT3. Desta vez, a companhia alemã oferece duas opções: com asa traseira e em uma versão mais discreta, com o pacote Touring. Nele, o motor boxer de seis cilindros tem 4 litros com aspiração natural, sem turbocompressor. >

Essa máquina entrega 510 cv de potência e 45,8 kgfm de torque. A transmissão pode ser automática (sete marchas) ou manual (seis marchas). O 911 GT3 acelera de zero a 100 km/h em 3,4 segundos com câmbio automático e atinge uma velocidade máxima de 311 km/h. Com câmbio manual a aceleração é feita em 3,9 s e a final é de 313 km/h.>

Porsche 911 Carrera T e 911 GT3 1 de 5

O PREÇO DO DESEJO>

Inicialmente, quatro versões do 911 estão disponíveis no Brasil: Carrera (R$ 930.000), Carrera T (R$ 980.000), GTS (R$ 1.180.000) e GT3 (R$ 1.467.000). Os três primeiros possuem a opção de carroceria conversível, o que aumenta o preço em R$ 50 mil para o Carrera e GTS, e R$ 60 mil para o Carrera T.>