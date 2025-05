AUTOS

Fiat se antecipa ao Tera e atualiza o Pulse; veja o que mudou no SUV

Entre as novidades estão o retorno da versão com câmbio manual e um inédito teto solar

Antônio Meira Jr.

Publicado em 25 de maio de 2025 às 11:00

Para a linha 2026, o Pulse ganhou uma nova grade dianteira e para-choque remodelado Crédito: Divulgação

A Fiat se antecipou ao Volkswagen Tera, rival que vai chegar em junho às concessionárias, e fez ajustes pontuais no Pulse. Estive em Betim, Minas Gerais, onde o SUV compacto é produzido, e três pontos chamam a atenção: a remodelação da grade e para-choque dianteiros, a introdução do teto solar na versão topo de linha e o retorno da versão manual. >

Aprimorar a estética é primordial para manter a competitividade, mas o retorno do câmbio manual aponta uma preocupação extra com o novo concorrente, que terá esse tipo de transmissão. >

No total, são cinco opções: Drive manual, Drive automática (AT), Turbo 200 AT, Audace e Impetus. As duas primeiras utilizam o motor 1.3 litro aspirado (107 cv), a terceira o 1 litro turbo (130 cv) e as duas últimas combinam o propulsor 1 litro turbo com um motor elétrico e uma bateria de 12 Volts, e assim transformam o veículo em um híbrido leve. >

Por fim, a configuração esportiva Abarth continua no portfólio, mas a revelação da linha 2026 será nas próximas semanas.>

A versão Impetus, a topo linha, conta com um inédito teto solar Crédito: Divulgação

CATEGORIA EM EXPANSÃO>

Estrategicamente, a Fiat não divulgou os preços da linha 2026 do Pulse. A empresa só deve fazer isso na próxima semana, quando a Volkswagen vai revelar a estratégia comercial do Tera. Neste segmento, outro concorrente é o Renault Kardian, que chegou ao mercado no ano passado. Nos próximos meses, a Chevrolet e a Nissan vão apresentar modelos inéditos para a categoria.>

Na traseira, não houve nenhuma alteração no SUV compacto Crédito: Divulgação

RAV4 GANHA NOVA GERAÇÃO>

SUV mais vendido do mundo, o Toyota RAV4 acaba de chegar à sua sexta geração com visual em linha com o aplicado nos novos Camry e Prius. >

Nessa atualização, o fabricante japonês manteve a plataforma TNGA-K da geração anterior, mas explica que promoveu aperfeiçoamentos importantes. Entre os destaques, estão a otimização da rigidez estrutural da carroceria e a redução de microvibrações para melhorar o isolamento acústico. >

As medidas permaneceram praticamente inalteradas: 4,59 metros ou 4,61 m de comprimento, dependendo da versão, e distância entre-eixos de 2,69 m.>

Toyota RAV4 2026 1 de 3

AGORA, SÓ HÍBRIDO>

Apesar de ser comercializado no mercado brasileiro apenas com propulsão híbrida, o RAV4 ainda tinha opções a combustão em outros países. Já na nova geração será oferecido somente híbrido e o motor 2.5 litros a gasolina aspirado pode ser combinado com um ou dois motores elétricos, dependendo do tipo de tração. >

Na Europa e no Japão, a potência é de 183 cv para a versão com tração dianteira e 191 cv para a tração integral. Já nos Estados Unidos, os números são de 229 e 239 cv, respectivamente. >

Para o híbrido plug-in, que pode ser recarregado na tomada, a autonomia elétrica chega aos 100 quilômetros, graças a uma bateria de íons de lítio de 22,68 kWh. Pela primeira vez, o trem de força plug-in pode ser combinado com a tração dianteira, com 268 cv, enquanto a tração integral fornece 304 cv ou 324 cv. No plug-in, a autonomia pode chegar a 1.350 km.>

SEGURO EM ALTA EM SALVADOR>

Uma pesquisa realizada pela Minuto Seguros, uma empresa Creditas e a maior corretora digital independente do Brasil, avaliou que, em abril, o seguro automotivo ficou mais barato no mês passado em quase todo o país, exceto em Salvador, que registrou as maiores altas percentuais em valor de seguros. >

Para os homens, houve um aumento de 6%, fazendo com que o preço médio das apólices passasse de R$ 2.194,45 em março para R$ 2.246.12 em abril. Já para o público feminino, o aumento foi bem maior, de 11%, levando o custo das apólices de R$ 2.323.34 para R$ 2.429.41. >

De acordo com Michel Tanam, gerente comercial da Minuto Seguros, fatores como o perfil do condutor, veículo, cobertura, elementos macroeconômicos, como inflação, índice de sinistralidade de cada região e dinâmica do mercado, influenciam os preços. >

KIA EM NOVO ENDEREÇO>

Já foi definido o novo endereço da Kia em Salvador, a concessionária está sendo instalada na Avenida Juracy Magalhães Jr., próximo à Ceasa do Rio Vermelho. >