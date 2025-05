AUTOS

Marca chinesa chegará ao Brasil respaldada pela Fiat; conheça a estratégia

Leapmotor será gerida no país pela Stellantis, que programou a estreia para o último trimestre

Antônio Meira Jr.

De Xangai, China* Publicado em 19 de maio de 2025 às 13:00

O C16 é um modelo de seis lugares que ainda não foi oficializado para o mercado brasileiro Crédito: Divulgação

A indústria automotiva chinesa se aprimorou muito na última década e ampliou sua competitividade. São dezenas de marcas que disputam no mercado interno, que consome mais de 20 milhões de automóveis, picapes e vans por ano. Além disso, as fábricas instaladas no país têm uma grande capacidade produtiva, o que resulta em um volume considerável destinado à exportação.>

Algumas dessas marcas já chegaram ao Brasil. Umas conseguiram êxito e outras sucumbiram. É complexo descrever qual seria a estratégia correta para conseguir prosperar no mercado brasileiro, mas entendo que a Leapmotor tem grandes possibilidades.>

A companhia, fundada em 2015, fez um acordo no ano passado com a Stellantis para sua expansão fora da China. Dessa forma, o fabricante chinês terá um grande diferencial em relação às suas compatriotas que possuem interesse no consumidor brasileiro. A Stellantis, é a empresa que controla no país marcas como Citroën, Peugeot, Ram, Jeep e Fiat. Juntas, elas possuem um terço das vendas de zero-quilômetros no Brasil.>

Assim, a Leapmotor irá se beneficiar em diversos níveis da experiência do grupo, desde a distribuição, passando pelo marketing e pela comercialização. Em uma recapitulação dos últimos dez anos, a forma de condução da Fiat foi aplicada em marcas como Jeep, que se tornou líder entre os SUVs, e na expansão da Ram, inclusive com o desenvolvimento e produção do primeiro produto da marca fora dos Estados Unidos.>

Dessa forma, quando estrear no Brasil no último trimestre do ano, a Leapmotor vai ter ao seu lado a força da Stellantis, mas também vai agregar a expectativa de sucesso. Inicialmente, as concessionárias serão geridas por grupos que comercializam outros produtos da Stellantis, sendo que em Salvador a primeira loja será tocada pelo Parvi, um conglomerado de revendas pernambucano.>

“As vendas da Leapmotor no Brasil serão apoiadas inicialmente por uma rede com 34 concessionárias espalhadas por todo o país. Estaremos presentes nas principais cidades do Brasil, graças à nossa parceria com grupos que já trabalham com as marcas da Stellantis. Isso permitirá que o cliente Leapmotor tenha a segurança de uma rede preparada para atendê-lo ao longo de toda a sua jornada, antes, durante e após a compra”, afirma Herlander Zola, vice-presidente de operações comerciais da Stellantis Brasil. >

Dedicado à Lepmotor, Fernando Varela, vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul, comentou: “as concessionárias Leapmotor irão reunir todos os atributos que também estão presentes nos modelos da marca, incluindo tecnologia, inovação e futurismo”.>

PRIMEIROS PRODUTOS>

Conheci na sede da empresa, em Hangzhou, na China, todo o portfólio da Leapmotor. Dirigida por Zhu Jiangming, um engenheiro elétrico com mais de 30 anos de experiência, a companhia tem desde subcompactos até um SUVs de seis lugares. São veículos completamente elétricos e também de alcance estendido, que utilizam um motor auxiliar a combustão como gerador de energia para a bateria.>

Inicialmente, dois SUVs estão confirmados: B10 e C10, o primeiro é do porte do Jeep Compass e o segundo tem proporções similares às do Jeep Commander, mas ambos são para cinco pessoas. “Com o B10 e o C10, a Leapmotor disputará uma fatia significativa do segmento de SUVs médios e grandes eletrificados, entregando ao cliente produtos surpreendentes que certamente serão um salto de inovação em relação à concorrência”, comentou Varela.>

No lançamento, o B10 surpreendeu o mercado, com mais de 10 mil reservas na China em apenas uma hora. O SUV elétrico adota a nova arquitetura 3.5 da marca e possui alto grau de integração eletrônica, com diferentes sistemas (como controle de bateria, motor, equipamentos de auxílio à condução e plataforma) que se conversam em uma só central, dotada do poderoso chip Snapdragon 8155 da Qualcomm. >