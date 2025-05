AUTOS

Planos da GWM para o país incluem picape diesel e SUV de sete lugares, conheça os veículos

Fabricante chinês irá ampliar o portfólio no mercado nacional com produção no interior de São Paulo

Antônio Meira Jr.

Publicado em 21 de maio de 2025 às 13:00

A GWM irá produzir a picape Poer no Brasil com motorização turbodiesel e também gasolina híbrida plug-in Crédito: Divulgação

“A GWM iniciará oficialmente sua produção no Brasil em julho de 2025, com três modelos e uma capacidade instalada de 50 mil unidades por ano”, confirmou Jack Wey, fundador e chairman do fabricante chinês. Os três modelos, como antecipei na coluna semanal Autos & etc, serão, pela ordem de fabricação, o Haval H6, seguido pela picape média Poer e pelo SUV de sete lugares Haval H9.>

“Vamos gerar até o fim deste ano empregos diretos para pelo menos 800 pessoas. No futuro, nossa capacidade de produção aumentará gradualmente para 100 mil unidades/ano, expandindo-se para a América Latina e gerando mais de 2 mil empregos diretos”, explicou o executivo. Que completou, afirmando que o Brasil vai se tornar um centro de pesquisa e engenharia da marca, impulsionando o desenvolvimento das respectivas cadeias locais de fornecimento. >

Entre os fabricantes chineses, a GWM, sigla que remete a Great Wall Motor, é a maior com o capital 100% privado. Entre as picapes, a empresa lidera o mercado chinês, com participação superior a 50%, e é o quarto maior produtor global dos utilitários com caçamba. Isso justifica a produção da Poer no país, onde será oferecida com motorização turbodiesel e também a gasolina, que será associada a motor elétrico e terá bateria que pode ser carregada na tomada. Ou seja, essa opção será híbrida plug-in.>

Em outros mercados, o motor turbodiesel aplicado é um 2.4 que entrega 190 cv de potência e 36,7 kgfm de torque. É esperado que o propulsor seja recalibrado para entregar 200 cv e que o torque ultrapasse 40 kgfm. Já a opção híbrida plug-in entrega a potência combinada de 408 cv de potência e 76,5 kgfm de torque, resultado da junção 2 litros a gasolina somado a outros dois propulsores elétricos. A transmissão é sempre automática de nove velocidades e o equipamento é produzido pela ZF, que já fornece uma solução similar para a Volkswagen Amarok e a JAC Hunter.>

Com capacidade para 1 tonelada, a Poer tem 5,41 metros de comprimento, 1,89 m de altura, 1,93 m de largura e 3,23 m de distância entre-eixos. São medidas próximas às da Ford Ranger, que tem 5,35 m de comprimento, 1,89 m de altura, 1,92 m de largura e 3,27 m de entre-eixos.>

GWM portfólio brasileiro 1 de 6

Inclusive, a companhia começou nos últimos meses a nomear concessionários em cidades do interior, incluindo a Bahia. É claro que os executivos fizeram o dever de casa e entenderam onde é o maior consumo desse tipo de produto no mercado brasileiro.>

Na mesma base da picape, os chineses vão montar no interior de São Paulo, a segunda geração do Haval H9, SUV de sete lugares que vai disputar o mesmo segmento hoje dominado pelo Toyota SW4 - e que ainda tem Chevrolet Trailblazer e Mitsubishi Pajero Sport. Como seus rivais, o utilitário da GWM tem construção de carroceria sobre chassi e longarinas. A motorização será compartilhada com a Poer.>

Por fim, como esperado e anunciado previamente, o produto inicial da planta brasileira será o Haval H6. O SUV foi o primeiro modelo da empresa comercializado no país e, apenas neste ano, já teve mais de 8.500 unidades emplacadas.>

CICLO DE INVESTIMENTOS>

Depois dos R$ 4 bilhões usados para lançar a marca e reativar a fábrica de Iracemápolis - que pertenceu a Mercedes-Benz -, a GWM anunciou que vai aportar mais R$ 6 bilhões, entre 2027 e 2032, para a expansão da sua operação, estimulando a criação de empregos de qualidade e o desenvolvimento de veículos no Brasil>