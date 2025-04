AUTOS

GWM lança SUV parrudo com tração 4x4 e que pode ser recarregado na tomada

Terceiro modelo da empresa chinesa no mercado brasileiro tem 394 cv de potência e custa R$ 333 mil

Antônio Meira Jr.

Publicado em 14 de abril de 2025 às 15:30

A capacidade de imersão do Tank 300 é de 70 cm e a tração 4x4 é gerada por um eixo cardã Crédito: Divulgação

A Great Wall Motor é um fabricante chinês que no Brasil se apresenta pela sigla GWM e oferece em seu portfólio linhas de produtos. Começou com a linha Haval, de SUVs, inicialmente com o H6, depois promoveu a estreia da Ora, com o elétrico 03. >

Dessa vez, a companhia trouxe para o mercado brasileiro uma nova linha, a Tank. O veículo é um SUV híbrido que segue o conceito de design robusto e interior sofisticado, similar ao que a Mercedes-Benz aplica no Classe G. No entanto, o Tank 300 não é um produto premium, e custa R$ 333 mil.>

De acordo com a GWM, o seu novo utilitário esportivo vai impressionar o consumidor brasileiro por ser um veículo único no mercado, ao reunir o melhor de diversos segmentos: ele combina a capacidade off-road de veículos 4x4 tradicionais com a sofisticação dos SUVs de luxo, a inovação dos híbridos plug-in e a funcionalidade de um veículo familiar para longas viagens. "O Tank 300 é a escolha perfeita para aqueles que buscam aventura, mas não abrem mão de conforto e sofisticação”, destaca Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.>

O veículo tem uma estrutura parruda: sua carroceria é montada sobre um chassi, como acontece com as picapes médias oferecidas no país. Para movimentar o Tank 300, a engenharia da GWM instalou um motor 2 litros turbo de injeção direta a gasolina acoplado a um motor elétrico. Esse conjunto entrega o resultado combinado de 394 cv de potência e 76,5 kgfm de torque. Dessa forma, mesmo com 2.630 kg, a aceleração de zero a 100 é feita em 6,8 segundos. >

O motor elétrico fica posicionado entre o motor a combustão e a entrada da transmissão de nove marchas. Nessa configuração, os dois motores unem suas forças para enviar todo o torque gerado diretamente para o câmbio, para depois distribuí-lo mecanicamente para os eixos dianteiro e traseiro.>

O novo SUV desembarca no país equipado com uma motorização híbrida plug-in de última geração, com uma potente bateria de 37,1 kWh, que proporciona uma autonomia de 75 quilômetros no modo 100% elétrico, conforme com o Inmetro. >

Quando conectado a um carregador DC (corrente direta), o SUV da GWM aceita até 50 kW de potência, permitindo que sua bateria seja carregada de 30% a 80% em apenas 24 minutos. Em carregador AC (corrente alternada), a potência máxima de recarga é de 6,6 kW.>

Apesar das boas soluções técnicas, o Tank 300 fica devendo na capacidade de carga. A GWM declara que a capacidade de carga máxima, que engloba passageiros e carga, é de 440 kg. Dessa forma, com cinco passageiros de 80 kg a bordo, só é possível transportar mais 40 kg no amplo porta-malas com espaço para 863 litros. Para compensar, a capacidade de reboque sem freio é de 750 kg e com freio passa para 2.500 kg.>

Com 22,2 cm de altura livre do solo, o Tank 300 tem bons ângulos de entrada e saída Crédito: Divulgação

PRÓXIMOS PRODUTOS>

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos. No entanto, a estreia das picapes da marca no país (linha Poer) deve acontecer apenas no próximo ano.>

Antes disso, a empresa vai lançar novos SUVs. Incluindo um da linha de luxo Wey, com capacidade para seis pessoas, e um modelo inédito, que poderá levar sete pessoas. Esse último veículo é um dos mais esperados pela rede de concessionários.>

Inclusive, a distribuição da marca está em alta na Bahia. Além de Salvador e Feira de Santana, onde é representada pelo Grupo Morena, a GWM terá novas concessionárias em Luís Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista, operações que serão geridas pelo Grupo Brandão, que tem forte atuação no interior.>

FÁBRICA NO BRASIL>

A GWM pretende investir R$ 10 bilhões no Brasil até 2032 e uma das suas primeiras iniciativas foi a compra de uma fábrica que pertenceu a Mercedes-Benz em Iracemápolis, interior de São Paulo. A planta está sendo reformulada e, até o meio deste ano, deve produzir o primeiro veículo, um SUV da linha Haval.>