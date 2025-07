PAULA THEOTÔNIO

Rio Valley lança primeiro espumante sem álcool do Nordeste

Publicado em 3 de julho de 2025 às 11:01

A Rio Valley - marca do grupo vitivinícola pernambucano Verano Brasil - acaba de lançar os primeiros espumantes sem álcool do Nordeste: o Rio Valley 0,0% Moscato Branco e o Rio Valley 0,0% Moscato Rosé. Elaborado com uvas finas cultivadas em Santa Maria da Boa Vista (PE), o produto representa mais uma opção da vinícola para atender a uma demanda crescente de mercado: as bebidas não alcoólicas ou de baixo teor. >

“Esse não é um movimento isolado em nossa estratégia de negócios”, explica o CEO do Verano Brasil, Fernando Basso. “Nossos frisantes Rio Valley já são produtos com baixo teor alcoólico: 7% nos moscatéis branco e rosé, e 9% para o Prosecco. Este novo produto - o Rio Valley 0,0% Álcool - é mais um passo visando a atingir um mercado consumidor em expansão, que prioriza saúde e liberdade”, ressalta. >

Um estudo recente da consultoria IWSR, realizado em dez países incluindo o Brasil, revela que em 2024 o mercado global de no/low-alcohol teve crescimento de 13 % em volume. Somente em território brasileiro, entre 2022 e 2024, a categoria recrutou 13 milhões de novos consumidores. Entre os motivos levantados pela IWSR para esse aumento, estão o desejo de adotar um estilo de vida mais saudável, reduzir a ingestão de álcool e questões como sabor, disponibilidade, além de reconhecimento da marca e da categoria.>

“Nossas pesquisas internas apontam que os principais consumidores desses produtos alegam questões de saúde, o desejo por um lifestyle sem álcool e sentirem-se incluídos - afinal as bebidas alcoólicas têm um fator inegável de socialização”, comenta Bruna Rocha, gerente de marketing do Grupo Verano Brasil. “Os produtos Rio Valley 0,0% Álcool apresentam a ideia de que essa escolha não é uma tendência, mas uma atitude. Uma maneira de curtir a qualquer hora e sem moderação”, acrescenta. >

Como se faz um espumante sem álcool>

Existem algumas maneiras de produzir espumante sem álcool: desalcoolizando um vinho pronto, a partir de técnicas como destilação a vácuo e osmose reversa, e adicionando gás carbônico ao produto final; ou gaseificando o mosto (suco) antes da fermentação. Os novos rótulos da Rio Valley são elaborados por esse segundo método e, por esse motivo, são legalmente classificados como bebida de uva adoçada e gaseificada. >

“O restante do processo é bastante parecido ao adotado para produção de espumantes clássicos”, explica Rodrigo Fabian, diretor enológico do Grupo Verano Brasil. Ele conta que é feita a clarificação e filtração do mosto, que garantem sabor e limpidez; o corte de sucos de moscato para mais complexidade; e o engarrafamento a frio. “O produto final traz um sensorial bastante similar a um moscatel, com aquele estouro clássico ao abrir a garrafa; aromas florais e de frutas tropicais; e no paladar, um suave dulçor e muito frescor”, descreve o enólogo.>

Precificação e mercado>

Vendido por valores a partir de R$ 39, os espumantes Rio Valley 0,0% passam a ser distribuídos a partir da segunda semana de agosto em todos os estados do Nordeste, além de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Brasília, Espírito Santo e Rio de Janeiro.>

Rio Valley 0,0% Moscato Branco >

Uvas moscato canelli e moscato itália>

Terroir: Santa Maria da Boa Vista>

Rio Valley 0,0% Moscato Rosé>

Uvas moscato itália e moscato de hamburgo>

Terroir: Santa Maria da Boa Vista>

Sobre o Grupo Verano Brasil>