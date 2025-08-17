Acesse sua conta
Dakota voltará para concorrer com Hilux e Ranger; saiba qual será seu motor

Picape da Ram será produzida na Argentina e estreia nos próximos meses

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 16:00

Essa ainda não é a versão de produção da Dakota, é um conceito com aspectos off-road destacados
Essa ainda não é a versão de produção da Dakota, é um conceito com aspectos off-road destacados Crédito: Divulgação

Produzida nos Estados Unidos entre 1987 e 2011, a Dakota foi montada no Brasil entre 1998 e 2001. Mudanças de gestão na matriz fizeram o veículo ser descontinuado e a fábrica foi fechada. No entanto, a Dakota vai retornar no final deste ano à Argentina, onde será produzida.

Para o mercado brasileiro, a expectativa é que chegue no começo do próximo ano. Como na Rampage, que utilizou a base da Fiat Toro, na Dakota a Stellantis utiliza como ponto de partida a Fiat Titano, que acaba de ser completamente ajustada.

A Titano é baseada na Changan Kaicene F70 e é vendida também como Peugeot Landtrek. Mas a Ram Dakota terá personalidade própria, o desenho segue a identidade visual da marca norte-americana, presente em detalhes como a grade frontal e o formato dos faróis. O interior promete ser sofisticado e tecnológico.

O conjunto motriz será o mesmo da Titano: motor 2.2 turbodiesel, que entrega 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque, e transmissão automática de oito velocidades. É possível ainda que utilize o 2 litros turbo a gasolina que oferece 272 cv de potência, aplicado atualmente em apenas uma versão da Rampage e nos Jeep Wrangler, Compass e Commander.

