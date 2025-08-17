AUTOS

Hyundai e GM vão desenvolver carros em conjunto; entenda a parceria

Com o acordo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20, por exemplo, vão ter a mesma base

Antônio Meira Jr.

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:00

As novas gerações do Hyundai HB20 e do Chevrolet Onix serão desenvolvidas em conjunto Crédito: Antônio Meira Jr./ CORREIO

Apesar de concorrentes, os fabricantes de automóveis sempre fizeram parcerias. Desta vez, a General Motors e a Hyundai Motor Company anunciaram planos para cinco veículos com desenvolvimento compartilhado, representando um marco significativo na colaboração estratégica previamente anunciada entre as duas empresas.

Inicialmente, as companhias vão desenvolver em conjunto quatro veículos destinados aos mercados da América Central e América do Sul, incluindo um SUV, um carro de passeio e uma picape, todos compactos, além de uma picape média.

Os veículos terão arquitetura flexível, com possibilidade de propulsão a combustão interna ou sistema híbrido. GM e Hyundai também irão desenvolver uma van comercial elétrica para o mercado norte-americano.

As empresas estimam que as vendas desses veículos ultrapassem 800 mil unidades por ano quando a produção estiver totalmente escalada.

A nova Chevrolet S10 vai dar origem a uma picape inédita para a Hyundai Crédito: Divulgação

COMO SERÁ NA PRÁTICA

De acordo com as empresas, o trabalho de design e engenharia deve começar em breve para os veículos destinados à América Central e América do Sul, com lançamento previsto para 2028. Já a van comercial elétrica será fabricada nos Estados Unidos, também a partir de 2028.

Para o mercado brasileiro, significa que a nova geração do Chevrolet Onix e do Hyundai HB20 partirão de um mesmo veículo, assim como o Chevrolet Tracker e o Hyundai Creta. A picape compacta, que será a futura Chevrolet Montana, poderá partir da nova geração da Hyundai Santa Cruz. Já a Hyundai terá uma picape média partindo de uma nova Chevrolet S10.

MERCADO DE LUXO NA BAHIA

Em julho, 112 automóveis premium zero-quilômetro foram emplacados na Bahia. Desse total, 32 foram da BMW, líder da categoria no mercado estadual. A Volvo ficou com a segunda posição com 29 emplacamentos e a Porsche em terceiro, com 20 unidades licenciadas.

Em quarto lugar, empate entre a Mercedes-Benz e a Land Rover, com nove veículos cada. A MINI ficou em quinto, com seis unidades emplacadas no mês passado, seguida pela Lexus, com quatro, e pela Audi, com três.

MAIS EMPLACADOS NO ESTADO

Entre os modelos, o Volvo XC60 se destacou com 12 emplacamentos em julho, obtendo o primeiro lugar. A marca sueca também ficou com a segunda posição, com o EX30, com dez unidades licenciadas no último mês.

Na terceira posição, empate entre o BWM X1 e o Porsche Cayenne, com nove veículos cada. O quarto foi o BMW Série 3, com oito unidades, e, na quinta posição, outro empate: Land Rover Defender e Porsche Macan, com cinco unidades cada.

Por fim, em sexto lugar, três modelos com quatro emplacamentos cada: BMW X2, BMW X4 e Porsche 911.

PORSCHE: BRASIL EM DESTAQUE

O desempenho da Porsche no mercado brasileiro é muito animador. Com 3.273 emplacamentos de veículos zero-quilômetro entre janeiro e julho, a empresa alemã está à frente da Audi (2.726) e da Land Rover (1.982), por exemplo.

Além disso, o resultado do 911 chama a atenção no país. No ano passado, o Brasil foi o oitavo país que mais comprou o carro esporte, somando 1.509 unidades emplacadas - apenas 20 a menos que a Itália.

O topo do ranking é ocupado pelos Estados Unidos, que compraram 15.542 unidades, seguidos da Alemanha, com 9.718, e do Reino Unido, com 3.384. No total, o 911 vendeu em todo o mundo ao longo de 2024 mais de 50.600 unidades.

No mercado brasileiro, a opção mais acessível é a Carrera, que custa a partir de R$ 930 mil.

IVECO: SOB NOVA DIREÇÃO

A Tata Motors, empresa indiana, adquiriu a divisão de veículos comerciais do Iveco Group. O negócio, avaliado em 3,8 bilhões de euros (cerca de R$ 24 bilhões), visa criar um gigante global no setor de veículos comerciais.

A compra inclui as operações de caminhões, ônibus e motores industriais da Iveco, a FPT, mas não abrange a divisão de defesa, vendida separadamente.

A Tata controla, entre outras empresas, as marcas britânicas Jaguar e Land Rover.

DEFESA TAMBÉM FOI VENDIDA

A venda foi viabilizada após a separação da divisão de defesa da Iveco, composta pelas marcas IDV e Astra, vendida à também italiana Leonardo, por 1,7 bilhão de euros (R$ 10,9 bilhões).

A Leonardo é uma das principais fornecedoras europeias nos setores aeroespacial, eletrônico, naval e de defesa terrestre.