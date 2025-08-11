AUTOS

Toro ganha novo visual e tem mudanças técnicas; confira o que mudou

Picape da Fiat é a líder da sua categoria, à frente da Chevrolet Montana e da Renault Oroch

Antônio Meira Jr.

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:00

A Fiat fez a maior intervenção estética na Toro desde o seu lançamento no começo de 2016 Crédito: Divulgação

A Fiat Toro é um fenômeno de vendas desde a sua estreia, em 2016. Desde a sua chegada, a picape, que utiliza a mesma plataforma do Jeep Renegade, já teve mais de 600 mil unidades comercializadas na América Latina. Todas elas saíram da fábrica de Goiana, em Pernambuco.

Para ficar pronta para novos concorrentes, como a Renault Niagara, que chegará no ano que vem, a Fiat se antecipou e fez alguns ajustes no utilitário. Entre as novidades técnicas, está a introdução de freios a disco na traseira e um sistema eletrônico para o freio de estacionamento, que agora é feito por uma tecla em substituição à alavanca.

Para completar, a engenharia desenvolveu um novo console central para acomodar o equipamento, mudou também a manopla da transmissão e incluiu um carregador por indução refrigerado. Por fim, o visual dianteiro foi atualizado com a introdução de nova grade de para-choques. Na traseira, o para-choques também foi atualizado e as lanternas ganharam novo desenho interno, com iluminação em led.

A cabine tem sempre seis airbags e a central multimídia pode ter até 10,1 polegadas Crédito: Divulgação

CONFIGURAÇÕES E PREÇOS

A propulsão foi mantida, 1.3 litro turboflex que entrega 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque e 2.2 litros turbodiesel que oferece 200 cv de potência e 45,8 kgfm de torque.

O motor flex é associado a um câmbio automático de seis velocidades e o diesel a uma transmissão automática de nove marchas. O flex tem tração 4x2 dianteira e o diesel 4x4. Para a linha 2026, a Fiat trabalha com seis versões, quatro turboflex e duas turbodiesel.

As opções flex são as mais acessíveis: Endurance (R$ 159.490), Freedom (R$ 169.490), Volcano (R$ 186.490) e Ultra (R$ 196.490). As diesel são a Volcano (R$ 210.490) e Ranch (R$ 228.490).